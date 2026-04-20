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大陸 大陸焦點 特派現場

東部戰區艦隊越「橫當水道」赴西太平洋　共軍遠海演訓出島鏈都走這

▲解放軍海軍052D包頭艦（舷號133）。（圖／翻攝微博）

▲解放軍海軍052D包頭艦（舷號133）。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

由解放軍東部戰區組織的遠海航訓艦艇編隊昨（19）日以052DL型飛彈驅逐艦包頭艦（舷號133）為首艦，橫越「橫當水道」後進入西太平洋進行演訓，官方強調此為年度例行訓練之一，旨在檢驗解放軍海軍及戰略支援部隊遠海協同作戰能力。大陸軍事專家宋曉軍分析稱，該水道近年已成解放軍艦隊突破第一島鏈的重要通道之一。

《上觀新聞》報導，東部戰區新聞發言人徐承華陸軍大校表示，4月19日，中國人民解放軍東部戰區組織133號艦艇編隊過航橫當水道，赴西太平洋海域開展演訓活動，檢驗部隊遠海作戰能力。

▲橫當水道為第一島鏈一處地理環境較為優越的國際航道。（圖／翻攝上觀新聞）

▲橫當水道為第一島鏈一處地理環境較為優越的國際航道。（圖／翻攝上觀新聞）

據了解，橫當水道位於沖繩南部，屬於西北太平洋第一島鏈中段關鍵國際航道，此處地理條件優越，水道寬約75至80公里，主航道有效寬度超過60公里，水深達1000至3000公尺，海底地形平緩且無明顯障礙，適合多艦編隊航行與機動操作。

吉林毓文中學地理老師于浩分析稱，相較於宮古海峽、巴士海峽等傳統通道，橫當水道與中國東部沿海海軍主要駐泊港口直線距離更短，艦艇編隊從東海出發，經該水道前出西太平洋，可有效縮短航行里程、減少航行耗時，有利於提升遠海訓練與戰備巡航的持續性與經濟性。

宋曉軍表示，「實際上，我軍艦艇通過橫當水道，已經是熟門熟路。橫當水道有一部分屬於公海範圍，中國海軍完全按照國際海洋法公約，這是正常航行。這幾年，中國海軍的遠洋訓練，基本出第一島鏈都會走這個海道。」

值得注意的是，此次遠海演訓行動以「東部戰區」名義進行，宋曉軍認為，此含義透露出除海軍外，還將包含資訊、航太、網路與後勤等多兵種協同支援，屬於聯合作戰體系運作的一環。

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