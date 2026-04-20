美軍陸戰隊繩索垂降！　登上伊朗貨輪33秒畫面曝光

記者詹雅婷／綜合報導
美國飛彈驅逐艦斯普魯恩斯號（USS Spruance）朝懸掛伊朗旗的貨輪Touska開火，並將其扣押。根據美國中央司令部發布的33秒影片，可見美國海軍陸戰隊成員在夜間搭乘直升機出發，透過繩索垂降的方式登上Touska。
▲美國海軍陸戰隊在兩棲突擊艦黎波里號搭乘直升機升空，穿越阿拉伯海，登上Touska。（圖／翻攝自X@CENTCOM）
中央司令部表示，美國海軍陸戰隊是從兩棲突擊艦黎波里號（USS Tripoli）上搭乘直升機，穿越阿拉伯海，登上Touska。根據影片，直升機飛到貨輪Touska上方，畫面清楚看到下方的金屬貨櫃，以及一名士兵抓著繩索垂降。
中央司令部指出，貨輪Touska長達6小時持續無視美軍多次警告之後，美軍才朝Touska開火，擊毀其推進系統，並於19日登上Touska。
黎波里號在上個月前往中東，載著駐沖繩第31海軍陸戰隊遠征部隊（31st Marine Expeditionary Unit，MEU）。
U.S. Marines depart amphibious assault ship USS Tripoli (LHA 7) by helicopter and transit over the Arabian Sea to board and seize M/V Touska. The Marines rappelled onto the Iranian-flagged vessel, April 19, after guided-missile destroyer USS Spruance (DDG 111) disabled Touska’s… pic.twitter.com/mFxI5RzYCS— U.S. Central Command (@CENTCOM) April 20, 2026
