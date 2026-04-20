　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美軍陸戰隊繩索垂降！　登上伊朗貨輪33秒畫面曝光

記者詹雅婷／綜合報導

美國飛彈驅逐艦斯普魯恩斯號（USS Spruance）朝懸掛伊朗旗的貨輪Touska開火，並將其扣押。根據美國中央司令部發布的33秒影片，可見美國海軍陸戰隊成員在夜間搭乘直升機出發，透過繩索垂降的方式登上Touska。

▲美國海軍陸戰隊在兩棲突擊艦黎波里號搭乘直升機升空，穿越阿拉伯海，登上Touska。（圖／翻攝自X@CENTCOM）

中央司令部表示，美國海軍陸戰隊是從兩棲突擊艦黎波里號（USS Tripoli）上搭乘直升機，穿越阿拉伯海，登上Touska。根據影片，直升機飛到貨輪Touska上方，畫面清楚看到下方的金屬貨櫃，以及一名士兵抓著繩索垂降。

中央司令部指出，貨輪Touska長達6小時持續無視美軍多次警告之後，美軍才朝Touska開火，擊毀其推進系統，並於19日登上Touska。

黎波里號在上個月前往中東，載著駐沖繩第31海軍陸戰隊遠征部隊（31st Marine Expeditionary Unit，MEU）。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

相關新聞

儘管美以聯軍對伊朗發動大規模軍事打擊，美國情報部門最新評估顯示，伊朗現存的飛彈與無人機數量仍足以在未來任何時間點對荷莫茲海峽航運形成威脅，這條全球最關鍵的石油運輸通道正成為伊朗手中比核武更立即、更有效的戰略籌碼。

關鍵字：

美軍伊朗貨輪兩棲突擊艦阿拉伯海北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

最夯影音

更多
我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面