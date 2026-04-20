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彰化轎車失控撞斷電桿！夫妻+5月嬰送醫　驚悚瞬間曝光

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣伸港鄉昨（19）日晚間發生一起驚險自撞車禍。一名周姓女子駕駛自小客車載著丈夫與僅5個月大的女兒行經大同國小前時，突然失控撞斷路邊電桿，再打橫衝進車道，轎車車頭凹陷全毀。所幸當時車上3人均意識清楚，僅受擦挫傷與疼痛，送醫後無生命危險。

▲伸港鄉自撞車禍。（圖／賴清美提供）

▲轎車偏移車道猛烈自撞路邊電桿。（圖／民眾提供）

警方調查指出，這起事故發生於19日晚間7時39分。當時周姓女子開車行經伸港鄉大同國小前，車輛突然失控偏離車道，直接撞擊路旁電線桿。彰化縣消防局據報立即出動趕往現場執行緊急救護任務。

▲伸港鄉自撞車禍。（圖／賴清美提供）

▲電桿遭撞斷。（圖／民眾提供）

現場車頭嚴重凹陷變形，所幸車內無人受困。駕駛周女腹部疼痛、丈夫胸部疼痛、5個月大的女嬰則有臉部疼痛情形，3人意識均清楚，送往台中童綜合醫院治療。

警方初步疑因未注意車前狀況、分心恍神自撞釀禍，但確切事故原因仍待調閱周遭監視器進一步釐清。警方已通知台電人員前往維修遭撞斷的電線桿。

▲伸港鄉自撞車禍。（圖／賴清美提供）

▲轎車偏移車道猛烈自撞路邊電桿衝入車道。（圖／民眾提供）

彰化縣議員賴清美與兒子曾煥燁事後經過現場，看到斷成兩截的電線桿與滿地殘骸，不禁直呼「車子受損一定很嚴重」。她藉此提醒用路人，開車務必專注，行經學校附近更應減速慢行，確保自身與他人安全。

▲轎車猛撞斷電桿！(圖/賴清美提供)

▲轎車猛撞斷電桿。(圖/賴清美提供)

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