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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍委僅1人到　顧立雄喊持續溝通：有信心聽完機密專報會支持1.25兆

記者詹詠淇／台北報導

1.25兆軍購案持續在立法院卡關，立法院外交及國防委員會今（20日）為此特別找來國防部長顧立雄召開秘密會議，會議約於上午11時20分散會。不過，國防部長顧立雄會後表示，民眾黨委員今天有來，但國民黨除了陳永康外，沒看到其他委員，國防部會持續跟所有政黨溝通，有信心一旦他們願意來聽取全部機密專報內容，就會支持為何要編列1兆2500億。

▲▼國防部長顧立雄出席立法院外交與國防委員會專題報告 。（圖／記者劉耿豪攝）

▲國防部長顧立雄。（圖／記者劉耿豪攝）

立法院外交及國防委員會今（20日）召開秘密會議，邀請國防部長顧立雄報告「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例執行規劃」，並備質詢，會議約於上午11時20分散會。

顧立雄會後受訪表示，今天就軍購的商購、委製部分，在整體作戰能力需求上，國防部做了非常完整的說明，有些涉及機敏事項，不便加以公開，會就可公開部分予以公開。

顧立雄指出，重點還是在於，今天有看到民眾黨的委員來，國民黨的委員，除了陳永康以外，報告時沒看到其他委員，「我們還是會持續的跟所有政黨來進行溝通」，來讓他們了解整體規劃，有信心一旦願意來聽取全部的機密專報內容，「他就會支持我們為什麼要編列1兆2500億」

若國民黨委員遲不來聽機密專報，國防部會如何進一步溝通？顧立雄表示，因為現在要進行朝野協商，院長會主持，這部分再看看各黨團能不能同意針對這部分，在維持機敏前提下，進一步了解有關除了軍購案以外，商購跟委製的整體必要性。

媒體追問，國民黨有堅持可以先用8100億來放行？顧立雄說，現在因為都還要進行協商，後續看國民黨和民眾黨的態度，希望朝野能理性審視這個預算，強化國防戰力。

民進黨外交及國防委員會委員包括陳冠廷、沈伯洋、林楚茵、陳俊宇、羅美玲、王定宇以及王義川；民眾黨為王安祥；國民黨則有牛煦庭、馬文君、陳永康、徐巧芯、黃仁、黃建賓以及韓國瑜。

 
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顧立雄軍購案國防部陳永康

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