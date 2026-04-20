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點30塊雞塊「少給3塊」！大票苦主怨漏餐　麥當勞：可向餐廳反映

▲▼麥當勞咖哩辣味麥克雞塊、煙燻起司風味醬。（圖／記者蕭筠攝）

▲網友購買麥當勞30塊雞塊分享盒卻少了3塊，貼文引發熱議。（示意圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

近日有網友透過外送平台購買麥當勞30塊雞塊分享盒，取餐發現只有27塊，連配餐大薯也沒收到，貼文意外引出一批苦主抱怨「麥當勞出錯率偏高」，也有人緩頰覺得忙中出錯可以體諒。業者回應，若出現不符合標準的餐點可向餐廳反映，將儘速處理。

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一名網友在Threads上發文，透露自己在Uber Eats下單麥當勞30塊麥克雞塊分享盒，拿到後發現少了3塊，且配餐的大份薯條也沒有送到。這名網友表示：「希望只是碰巧少3塊。」他事後回報有獲得店家補償紫薯，但貼文仍引發熱議。

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有不少人留言分享類似經驗，包括「買30塊只來21塊」、「之前點30塊只給我17塊」、「得來速也很容易漏東西，開出去之前都要再點一次」、「麥當勞很容易少，四盎司也會變成一般的牛肉」、「之前點麥香魚沒有魚」、「我買過4杯蜂蜜奶茶都沒有蜂蜜」、「之前外帶遇過點勁辣雞腿堡結果給麥香雞的」。不少網友覺得麥當勞給錯或少給餐點的機率偏高。

也有網友覺得餐飲缺工，難免忙中有錯，「誰會無聊到少放3塊雞塊」、「人工做事本來就有機會出錯」。原PO表示，理解餐飲業的辛苦，「少3塊對於我們的飢餓程度沒有差別，但是對經歷來說這又是另一種特別的體驗。」

對此，業者回應：「麥當勞重視顧客消費體驗，若拿到不符合標準的產品，敬請直接向餐廳反映或聯繫客服專線，我們將儘速瞭解並進行顧客滿意處理。」

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