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冷氣一開「狂飄酸臭霉味」崩潰！專家曝開機前少做1事：傷身傷荷包

▲冷氣開機前保養3步驟。（AI協作圖／記者胡至欣製作，經編輯審核）

▲冷氣開機前保養3步驟。（AI協作圖／記者胡至欣製作，經編輯審核）

記者胡至欣／綜合報導

隨著天氣越來越熱，不少民眾已經忍不住把家裡冷氣打開，準備迎接夏天。但不少人一按開關，迎面而來不是涼風，而是一股「宛如濕抹布」的悶臭霉味直衝鼻腔。問題其實不在冷氣壞掉，而是你少做了一件事：開機前保養。

家電達人486先生指出，冷氣經過整個冬天閒置，內部早就變成灰塵與黴菌的溫床，如果直接按下運轉鍵，這些帶著黴菌的細微粒子就會跟著冷風「全室大循環」，嚴重影響居家空氣品質，容易引發過敏。

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他直言，多數人都忽略「開機前保養」這一步，特別是冷氣的濾網跟出風口，經過大半年未使用，早就卡滿厚厚一層灰。濾網積塵會阻礙出風量，導致降溫速度變超慢，壓縮機只好拚命運轉，連帶讓耗電量直線飆升，電費自然默默墊高。

為了避免傷身又傷荷包，486先生建議，每年第一次開冷氣前，一定要先做基礎清潔。民眾可以跟著以下3步驟輕鬆搞定：

步驟一／關閉電源：安全第一！清潔前務必先拔掉插頭或關閉總電源。

步驟二／清洗濾網：將濾網拆下，用清水沖洗乾淨後，放在通風處自然陰乾；不要放太陽底下直曬，以免塑膠脆化。

步驟三／擦拭外觀：用乾布將出風口、接縫處和機身外殼的灰塵輕輕擦拭乾淨。

至於冷氣深處的「冷排、鰭片」等精密零件，因為清潔難度極高，自己亂拆可能會洗壞，建議還是花點小錢，交給專業的洗冷氣師傅來處理比較妥當。

▲冷氣開機前保養。（圖／486先生提供）

▲不少新款冷氣已導入自動清潔技術。（圖／486先生提供）

最後，他也提到，現在不少新款冷氣已導入自動清潔技術，例如部分機型的「AI淨化」功能，利用「先結霜、再融化」物理原理，把附著在熱交換器上面的灰塵和異味來源帶走，搭配高溫乾燥程序，從源頭減少發黴發臭的機率。

夏天還沒正式發威，但電費高峰已經在路上。與其之後對帳單心痛，不如現在先動手清一波。冷氣乾淨了，風才會清爽，錢也不會亂飛。

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