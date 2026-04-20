　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

40歲後狂飄老人味！他買「1老牌香皂」一週就改善　藥師揭關鍵

藥師凱文指出，「美琪樂皂」是抗菌香皂，可以細菌、減少氧化。（圖／翻攝自美琪官網）

▲藥師凱文指出，「美琪樂皂」是抗菌香皂，可以細菌、減少氧化。（圖／翻攝自美琪官網）

圖文／CTWANT

隨著年齡增長，不少人會出現俗稱「老人味」的氣味，近日就有民眾分享，為了家中長輩「老人味」的問題，嘗試使用「美琪樂皂」（原名為美琪藥皂）並改變洗澡方式，沒想到短短一週內就出現明顯效果，原本揮之不去的氣味竟然消失，引發熱烈討論。

該名民眾在Threads發文分享，最近買了「美琪樂皂」給家中長輩洗澡，告訴對方第1遍先用「美琪」洗，才能消毒殺菌，第2遍再用長輩喜歡的香皂洗，確保長輩能至少洗2次，經過一週測試，長輩房間裡的「老人味」竟消失了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO也補充，他平時會定期清洗長輩的枕頭巾床單被套，也會每天打掃房間，但始終能聞到「老人味」，直到長輩開始以「美琪」洗澡後，才讓「老人味」不見了。

貼文曝光後，不少網友紛紛表示，「也太厲害了」、「原來老人味是有救的」、「美琪以前叫做藥皂，不知道為什麼改名，不過依然好用」、「我阿公阿嬤多年都用美琪，真的沒有老人味」、「美琪很讚，我們家都用美琪」、「洗完記得擦乳液，不然皮膚沒有皮脂膜保護，會嚴重搔癢」、「要記得擦一點保濕乳液喔」。

對此，藥師凱文也在底下留言，「老人味」的主要成因之一，確實是皮膚代謝產生的「2-壬烯醛」，一般香皂清除效果有限，而「洗2次」比起單換香皂更有效；建議先用溫水泡澡或淋浴軟化皮脂，再洗2次澡，1次清潔、1次重點部位，能更徹底去除醛類而不傷屏障，若氣味頑固，可搭配綠茶等抗氧化飲食。

凱文說明，40歲後皮膚Omega-7不飽和脂肪酸氧化產生「2-壬烯醛」，這種物質脂溶性強，易殘留於頸部、耳後等處，常有油耗混青草味，這是抗氧化力下降的生理現象，並非衛生不良。

至於「美琪樂皂」的功效，凱文指出，「美琪」是抗菌香皂，主要成分為三氯卡班，能夠抑制細菌、減少氧化，間接幫助清除殘留，比普通香皂強，但非專殺「壬烯醛」的神器。

延伸閱讀
老闆有急事請女學生顧攤　回來一看竟「全部賣光」！網笑：邊買邊就業
《星光》女星24歲輕生！昔日戰友18年後曬合照痛喊：妳真的好傻
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
428 1 3634 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
《穿著PRADA的惡魔2》爆辱華炎上！　大陸影迷怒抵制
快訊／航空貨運燃油附加費5/1倍數漲！　長線每公斤41元跳升
快訊／柯文哲遭噴辣椒水！竟是分局長搞烏龍　遭記過拔官
快訊／柯文哲逢甲夜市疑遭噴辣椒水！調查出爐
醫師打精靈針失手！23歲女視力剩0.01　判賠404萬
謝忻朝聖媽祖進香！1舉動遭轟「大不敬」　親上火線道歉
快訊／台積電最後一單5265筆絕殺！　瞬間翻黑收跌
美軍陸戰隊繩索垂降登貨輪！　33秒畫面曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

新人不會Excel！職場老鳥崩潰： 像在教小學生　網曝：心態才重要

前國手重返職棒開球　直播台超狂伴手禮驚呆球迷：比門票貴

點30塊雞塊「少給3塊」！大票苦主怨漏餐　麥當勞：可向餐廳反映

「即將成真」十週年火舞鉅作驚豔千人！最親民「藝文品牌」讓臺灣之光走進社區

40歲後狂飄老人味！他買「1老牌香皂」一週就改善　藥師揭關鍵

女友出國「硬帶1物」佔行李空間　全場秒懂：不帶男友也要帶它

容量滿了！進LINE清手機「老闆6年心血毀了」　一票中招：爛設計

一堆駕駛遇過！加油站員工「借發票買咖啡」　內行揭真相：非詐騙

讓暗戀對象愛上自己　妹子下單小紅書「宗教下蠱儀式」！176萬飛了

勞動連假「17處省道易塞」　國道客運搭配TPASS下探6折

大甲媽遶境搶轎爆血光！顏清標批：對媽祖不敬重　心疼受傷3警

沈玉琳化療「痔瘡破掉血崩」怕丟臉　堅持活下去：不讓我老婆改嫁！

4年零暴力破功！大甲媽遶境彰化爆大亂鬥 　3警受傷

85度C用餐遇劫！苗栗男遭暴衝71歲嬤撞死　家屬悲抵殯儀館相驗

史上最晚！大甲媽延誤7小時過「一級戰區」 民生地下道　再爆第二波推擠

「我太太沒來」蕭煌奇調情陳怡婷　她圓夢合唱狂讚：行走的AI

丁噹苦練台語歌：愛拼才會贏！　阿弟代喊話「希望早點嫁出去」

汽車後視鏡變「一片雪花」以為故障　真相大白網友笑翻啦

紅衣男突衝出趴地「強行鑽轎底」　白沙屯媽祖急煞右轉閃人

多慧下班主場變敵營 　當面被喊中信總冠軍瞬間不嘻嘻XD

新人不會Excel！職場老鳥崩潰： 像在教小學生　網曝：心態才重要

前國手重返職棒開球　直播台超狂伴手禮驚呆球迷：比門票貴

點30塊雞塊「少給3塊」！大票苦主怨漏餐　麥當勞：可向餐廳反映

「即將成真」十週年火舞鉅作驚豔千人！最親民「藝文品牌」讓臺灣之光走進社區

40歲後狂飄老人味！他買「1老牌香皂」一週就改善　藥師揭關鍵

女友出國「硬帶1物」佔行李空間　全場秒懂：不帶男友也要帶它

容量滿了！進LINE清手機「老闆6年心血毀了」　一票中招：爛設計

一堆駕駛遇過！加油站員工「借發票買咖啡」　內行揭真相：非詐騙

讓暗戀對象愛上自己　妹子下單小紅書「宗教下蠱儀式」！176萬飛了

勞動連假「17處省道易塞」　國道客運搭配TPASS下探6折

快訊／台南汽修廠起火！存大量塑膠粒+木材...濃煙狂噴灌救中

愛奇藝加速AI轉型　創辦人龔宇：創作者將可上架內容並直接變現

日本9偶像「脫衣玩野球拳」離譜處分出爐！女偶像遭開鍘　男偶像全沒事

新人不會Excel！職場老鳥崩潰： 像在教小學生　網曝：心態才重要

井端弘和正式卸任侍日本總教練　坦言：無法帶隊獲勝責任在我

前國手重返職棒開球　直播台超狂伴手禮驚呆球迷：比門票貴

點30塊雞塊「少給3塊」！大票苦主怨漏餐　麥當勞：可向餐廳反映

「先誠實再成交」永慶房屋贊助金犢獎傳遞誠實價值

李竺芯返鄉致敬「台南五大天王」！　曝恩師無預警「看塔位」

《穿著PRADA的惡魔2》爆辱華炎上！　華裔女助理名「諧音歧視詞」慘了

【太萌了】李多慧調皮向台中人「嗆聲」：我們~贏！

生活熱門新聞

2段變天全台變色　紅爆雷雨彈轟炸

他喊小一自己上學沒人信！網曝治安轉捩點

YT公布割頸案「乾哥乾妹」姓名照片　點閱破177萬！

想靠慢跑重振男性雄風？泌尿醫曝2運動最有效

郵局怪現象「支局經理找嘸人」　剛派任就申請降調

女乘客狂聊色「想肉償抵車資」突脫內衣：抓一下嗎？

點無糖手搖飲「果汁卻早加糖」　龜記回應了

不只乾哥乾妹！YT頻道「謎案追蹤」爆紅　網激推2大案

雷雨鋒面周四到　全台連下3天

爐主阿公住院！白沙屯媽祖回程「大轉彎」探望

今「穀雨」！　7禁忌一次看

才公開正妹女兒IG！吊車大王：暫時被封了

馬鈴薯發芽「法國人照吃」？Cheap傻眼：網軍在害人

容量滿了！進LINE清手機「毀老闆6年心血」　一票中招

更多熱門

相關新聞

馬鈴薯發芽「法國人照吃」？Cheap傻眼：網軍在害人

馬鈴薯發芽「法國人照吃」？Cheap傻眼：網軍在害人

立法院近日討論台美對等貿易協定（ART），其中進口馬鈴薯檢疫與處理方式引發關注。就有人妻分享，法國老公即使馬鈴薯發芽也照吃不誤，且沒中毒、沒腹瀉，引起不少鄉民點頭認同「所有西方朋友都是發芽馬鈴薯從小吃到大」。對此，百萬網紅「Cheap」直言，毒物專家、醫師都警告過，發芽馬鈴薯會產生天然毒素，吃多了可能導致死亡，質疑是網軍在洗會害人的言論。

老闆有急事請女學生顧攤！回來一看全賣光

老闆有急事請女學生顧攤！回來一看全賣光

每股狂賺8元竟是最後煙火！南亞科跌破200元會怎樣？

每股狂賺8元竟是最後煙火！南亞科跌破200元會怎樣？

70年老郵局熄燈！「存錢寄件全終止」 在地人不捨

70年老郵局熄燈！「存錢寄件全終止」 在地人不捨

鹹水雞攤藏「2代謝神菜」！可降膽固醇、改善脂肪肝

鹹水雞攤藏「2代謝神菜」！可降膽固醇、改善脂肪肝

關鍵字：

美琪樂皂美琪藥皂藥師凱文周刊王

讀者迴響

熱門新聞

黑白切少東遭「斷手腳丟包急診室」！　父母下機直奔醫院

2段變天全台變色　紅爆雷雨彈轟炸

小S淚認發起「大S最後日本旅行」

他喊小一自己上學沒人信！網曝治安轉捩點

YT公布割頸案「乾哥乾妹」姓名照片　點閱破177萬！

家具大亨翻車資產淪法拍　起家厝大降2211萬拍定

妻買12萬諮商課！暴怒夫颱風夜丟行李要她滾

滿載200萬桶原油奔台灣　油輪通過荷莫茲

想靠慢跑重振男性雄風？泌尿醫曝2運動最有效

蕾菈開願月付8萬租不到房！條件精準踩中房東2地雷

郭靜純揭「移民加拿大真相」　淡出演藝圈7年曝近況

屏東男被斷手斷腳「塞BMW後車廂」！　渾身血丟包畫面曝光

郵局怪現象「支局經理找嘸人」　剛派任就申請降調

女乘客狂聊色「想肉償抵車資」突脫內衣：抓一下嗎？

《星光》女星24歲為愛輕生！　隔18年戰友痛喊「真的好傻」粉看哭

更多

最夯影音

更多
大甲媽遶境搶轎爆血光！顏清標批：對媽祖不敬重　心疼受傷3警

大甲媽遶境搶轎爆血光！顏清標批：對媽祖不敬重　心疼受傷3警
沈玉琳化療「痔瘡破掉血崩」怕丟臉　堅持活下去：不讓我老婆改嫁！

沈玉琳化療「痔瘡破掉血崩」怕丟臉　堅持活下去：不讓我老婆改嫁！

4年零暴力破功！大甲媽遶境彰化爆大亂鬥 　3警受傷

4年零暴力破功！大甲媽遶境彰化爆大亂鬥 　3警受傷

85度C用餐遇劫！苗栗男遭暴衝71歲嬤撞死　家屬悲抵殯儀館相驗

85度C用餐遇劫！苗栗男遭暴衝71歲嬤撞死　家屬悲抵殯儀館相驗

史上最晚！大甲媽延誤7小時過「一級戰區」 民生地下道　再爆第二波推擠

史上最晚！大甲媽延誤7小時過「一級戰區」 民生地下道　再爆第二波推擠

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面