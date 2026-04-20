40歲後狂飄老人味！他買「1老牌香皂」一週就改善　藥師揭關鍵

▲藥師凱文指出，「美琪樂皂」是抗菌香皂，可以細菌、減少氧化。（圖／翻攝自美琪官網）

圖文／CTWANT

隨著年齡增長，不少人會出現俗稱「老人味」的氣味，近日就有民眾分享，為了家中長輩「老人味」的問題，嘗試使用「美琪樂皂」（原名為美琪藥皂）並改變洗澡方式，沒想到短短一週內就出現明顯效果，原本揮之不去的氣味竟然消失，引發熱烈討論。

該名民眾在Threads發文分享，最近買了「美琪樂皂」給家中長輩洗澡，告訴對方第1遍先用「美琪」洗，才能消毒殺菌，第2遍再用長輩喜歡的香皂洗，確保長輩能至少洗2次，經過一週測試，長輩房間裡的「老人味」竟消失了。

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原PO也補充，他平時會定期清洗長輩的枕頭巾床單被套，也會每天打掃房間，但始終能聞到「老人味」，直到長輩開始以「美琪」洗澡後，才讓「老人味」不見了。

貼文曝光後，不少網友紛紛表示，「也太厲害了」、「原來老人味是有救的」、「美琪以前叫做藥皂，不知道為什麼改名，不過依然好用」、「我阿公阿嬤多年都用美琪，真的沒有老人味」、「美琪很讚，我們家都用美琪」、「洗完記得擦乳液，不然皮膚沒有皮脂膜保護，會嚴重搔癢」、「要記得擦一點保濕乳液喔」。

對此，藥師凱文也在底下留言，「老人味」的主要成因之一，確實是皮膚代謝產生的「2-壬烯醛」，一般香皂清除效果有限，而「洗2次」比起單換香皂更有效；建議先用溫水泡澡或淋浴軟化皮脂，再洗2次澡，1次清潔、1次重點部位，能更徹底去除醛類而不傷屏障，若氣味頑固，可搭配綠茶等抗氧化飲食。

凱文說明，40歲後皮膚Omega-7不飽和脂肪酸氧化產生「2-壬烯醛」，這種物質脂溶性強，易殘留於頸部、耳後等處，常有油耗混青草味，這是抗氧化力下降的生理現象，並非衛生不良。

至於「美琪樂皂」的功效，凱文指出，「美琪」是抗菌香皂，主要成分為三氯卡班，能夠抑制細菌、減少氧化，間接幫助清除殘留，比普通香皂強，但非專殺「壬烯醛」的神器。

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