　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

緊咬蕭旭岑！馬英九槓上李德維三人小組　要求盡速完成調查報告

▲▼羅智強新國會智庫成立茶會，馬英九前總統、國民黨朱立倫主席、台北市郝龍斌前市長都與會致詞。（圖／記者湯興漢攝）

▲前總統馬英九。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

馬英九基金會人事案風波不止，上週董事會因僅董事長馬英九一人出席而流會。馬英九今（20日）再發布三點聲呼籲，三人調查小組儘速完成調查報告，也請蕭王二人勿太過媒體散布貶損基金會與馬英九言論，將秉持勿枉勿縱之精神處理此事，若調查違反財政紀律之事證屬實，必將循司法途徑尋求救濟。

馬英九基金會3人調查小組之一的董事李德維日前表示，希望馬辦不要在未調查清楚前就拿出結論，而調查小組也曾發布聲明，指基金會無視決議，數次違規發表相關新聞，且昨日召開臨時董事會，選在調查小組安排要進行調查時間，有故意阻擋調查進行之嫌。

馬英九今日發出聲明指出，有關蕭旭岑、王光慈涉及違反財政紀律案，馬英九基金會除在3月27日的董事會中已揭露相關事證及人證的資料外，亦於今年4月8日、4月14日，二度將相關事證，分別以手機簡訊、LINE等通訊方式，提供給所有董事（含三人調查小組）參考。並於4月17日將上述事證及人證等資料用書面方式，以雙掛號寄送給所有董事，由於三人小組至今仍未針對上開事證的真實性展開調查，因此，他特此呼籲三人小組儘速完成有關事證之調查報告。

聲明提到，請蕭旭岑、王光慈二人透過三人調查小組的調查程序充分說明或提出反證，不要再透過媒體或特定人士持續散布足以貶損基金會或本人名譽之言論，藉此影響調查結果的正確性。

聲明表示，馬英九以及馬英九基金會將秉持毋枉毋縱的精神處理此事，若調查違反財政紀律的事證屬實，必將循司法途徑尋求救濟，而若調查後，發現查無實證，亦將公開還蕭旭岑、王光慈二人的清白。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
428 1 3634 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台新證又出包！用戶急喊：午休看不到股票
一家3口殞命！勇父「衝進火場救妻女」成最後身影
無糖手搖飲「果汁卻早加糖」　龜記回應了！網不買單
才公開正妹女兒IG！　吊車大王曝「帳號被封了」
知名黑白切少東遭「斷手腳丟包」！　父母出國手機狂震　
飛機餐沒吃帶入境　挨罰20萬不繳慘了！鴻海股票遭扣押
快訊／股后、權后同步刷新天價　4檔千金股亮燈漲停

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

藍委僅1人到　顧立雄喊持續溝通：有信心聽完機密專報會支持1.25兆

緊咬蕭旭岑！馬英九槓上李德維三人小組　要求盡速完成調查報告

韓最夯男團SEVENTEEN來高雄！再掀演唱會經濟始祖話題　1圖秒懂

評鄭習會大成功　鄭麗文：我的路線在國民黨內取得壓倒性支持

1.25兆軍購秘密會議綠委全到「藍委僅1人出席」　白委認真研讀+討論

非洲11國逾40政要歡迎賴清德訪史國　外交部：代表台灣互惠模式受肯定

李貞秀假處分難比照王金平！　律師分析3大不同

「我不是誰的接班人」酸爆楊智伃　李明璇：誰在努力大家看得見

索馬利蘭PO我國旗歡迎賴清德訪非　綠黨團讚正面訊息：抵擋中共壓力

藍松信初選民調登場　盧秀燕幫楊智伃催票「最欣賞的參選人」

大甲媽遶境搶轎爆血光！顏清標批：對媽祖不敬重　心疼受傷3警

沈玉琳化療「痔瘡破掉血崩」怕丟臉　堅持活下去：不讓我老婆改嫁！

4年零暴力破功！大甲媽遶境彰化爆大亂鬥 　3警受傷

85度C用餐遇劫！苗栗男遭暴衝71歲嬤撞死　家屬悲抵殯儀館相驗

史上最晚！大甲媽延誤7小時過「一級戰區」 民生地下道　再爆第二波推擠

丁噹苦練台語歌：愛拼才會贏！　阿弟代喊話「希望早點嫁出去」

「我太太沒來」蕭煌奇調情陳怡婷　她圓夢合唱狂讚：行走的AI

汽車後視鏡變「一片雪花」以為故障　真相大白網友笑翻啦

紅衣男突衝出趴地「強行鑽轎底」　白沙屯媽祖急煞右轉閃人

多慧下班主場變敵營 　當面被喊中信總冠軍瞬間不嘻嘻XD

藍委僅1人到　顧立雄喊持續溝通：有信心聽完機密專報會支持1.25兆

緊咬蕭旭岑！馬英九槓上李德維三人小組　要求盡速完成調查報告

韓最夯男團SEVENTEEN來高雄！再掀演唱會經濟始祖話題　1圖秒懂

評鄭習會大成功　鄭麗文：我的路線在國民黨內取得壓倒性支持

1.25兆軍購秘密會議綠委全到「藍委僅1人出席」　白委認真研讀+討論

非洲11國逾40政要歡迎賴清德訪史國　外交部：代表台灣互惠模式受肯定

李貞秀假處分難比照王金平！　律師分析3大不同

「我不是誰的接班人」酸爆楊智伃　李明璇：誰在努力大家看得見

索馬利蘭PO我國旗歡迎賴清德訪非　綠黨團讚正面訊息：抵擋中共壓力

藍松信初選民調登場　盧秀燕幫楊智伃催票「最欣賞的參選人」

藍委僅1人到　顧立雄喊持續溝通：有信心聽完機密專報會支持1.25兆

大都會11連敗寫22年最慘　林多：絕對不是教頭的責任

彰化暴力搶轎釀3警受傷　民俗專家：損媽祖威嚴、不會受到保佑

《穿著Prada的惡魔2》時隔20年！原班人馬回歸　安海瑟薇「絕美蛻變」再戰梅姨

快訊／台新證又出包！用戶「系統繁忙」　急喊：午休看不到股票

海外粉絲熱議「動畫拯救無數人」！七龍珠、火影成為人生指引

核彈級優勢！美評估伊朗「武器庫存曝光」　足以封鎖荷莫茲

星巴克4／21起「大杯以上買一送一」　10款指定品項點到多賺一杯

Mister Donut「2款愛心甜甜圈」迎母親節　限時買5送1

容量滿了！進LINE清手機「老闆6年心血毀了」　一票中招：爛設計

【萌妹好努力】白沙屯媽祖進香　小小香燈腳熱情發放結緣品

政治熱門新聞

大甲媽C位爭奪戰！藍縣長、綠鎮長接轎爆衝突

李貞秀笑了！　還想當立委提「假處分」：是我的搶不走

里長競選形象照「露腹肌」爆紅！全場大歪樓

李貞秀提假處分　黃國昌喊不擔心：她跟王金平狀況完全不一樣

李貞秀提假處分　他點最新觀賽重點：誰才是立委？韓國瑜頭痛了

藍女議員老公涉詐欺　遭檢方偵辦

老公涉詐欺　藍議員是國民黨要角二代

藍議員老公涉詐欺　「洗產地」手法曝光

水利署駁發電用水未收耗水費　翡翠水庫回擊了

曝反對鞭刑原因　呱吉：失望民進黨以勝選為目標支持公投

王世堅爆氣金句變抖音神曲　本人反應曝光

拆公館圓環後中永和仍塞車　李四川承諾當選後解決

美國學者示警：台灣對美軍購仍卡關　美國恐怕已沒剩多少耐心

幕後／還原鄭習會登場始末　習近平講稿藏深意

更多熱門

相關新聞

鄭麗文：我的路線在黨內取得壓倒性支持

鄭麗文：我的路線在黨內取得壓倒性支持

「鄭習會」結束後，國民黨主席鄭麗文旋即接受多個專訪，對於選舉到帶來的利多信心滿滿，也對中國大陸的發展讚不絕口。鄭麗文今（20）接受網紅歷史哥訪問表示，參選黨主席之前曾說過，「怕就不要出來混！」一生思考台灣未來，所謂鄭麗文路線在自己訪中、會見中共總書記習近平後，在國民黨內取得壓倒性支持，且之前就講過很多次，一定會成功、只是看有多成功，還有一定是大利多。

酸爆楊智伃　李明璇：誰在努力大家看得見

酸爆楊智伃　李明璇：誰在努力大家看得見

藍松信初選民調登場　楊智伃找盧秀燕來催票

藍松信初選民調登場　楊智伃找盧秀燕來催票

曝反對鞭刑原因　呱吉：失望民進黨以勝選為目標支持公投

曝反對鞭刑原因　呱吉：失望民進黨以勝選為目標支持公投

藍營推鞭刑公投　鄭運鵬：政府何必幫忙想太多？倒楣的都是主張的人

藍營推鞭刑公投　鄭運鵬：政府何必幫忙想太多？倒楣的都是主張的人

關鍵字：

國民黨馬英九蕭旭岑馬辦王光慈

讀者迴響

熱門新聞

2段變天全台變色　紅爆雷雨彈轟炸

小S淚認發起「大S最後日本旅行」

他喊小一自己上學沒人信！網曝治安轉捩點

YT公布割頸案「乾哥乾妹」姓名照片　點閱破177萬！

妻買12萬諮商課！暴怒夫颱風夜丟行李要她滾

家具大亨翻車資產淪法拍　起家厝大降2211萬拍定

想靠慢跑重振男性雄風？泌尿醫曝2運動最有效

蕾菈開願月付8萬租不到房！條件精準踩中房東2地雷

郵局怪現象「支局經理找嘸人」　剛派任就申請降調

黑白切少東遭「斷手腳丟包急診室」！　父母下機直奔醫院

女乘客狂聊色「想肉償抵車資」突脫內衣：抓一下嗎？

郭靜純揭「移民加拿大真相」　淡出演藝圈7年曝近況

《星光》女星24歲為愛輕生！　隔18年戰友痛喊「真的好傻」粉看哭

透天厝大火僅1消防車能進去釀3死

70年老郵局熄燈！「存錢寄件全終止」 在地人不捨

更多

最夯影音

更多
大甲媽遶境搶轎爆血光！顏清標批：對媽祖不敬重　心疼受傷3警

大甲媽遶境搶轎爆血光！顏清標批：對媽祖不敬重　心疼受傷3警
沈玉琳化療「痔瘡破掉血崩」怕丟臉　堅持活下去：不讓我老婆改嫁！

沈玉琳化療「痔瘡破掉血崩」怕丟臉　堅持活下去：不讓我老婆改嫁！

4年零暴力破功！大甲媽遶境彰化爆大亂鬥 　3警受傷

4年零暴力破功！大甲媽遶境彰化爆大亂鬥 　3警受傷

85度C用餐遇劫！苗栗男遭暴衝71歲嬤撞死　家屬悲抵殯儀館相驗

85度C用餐遇劫！苗栗男遭暴衝71歲嬤撞死　家屬悲抵殯儀館相驗

史上最晚！大甲媽延誤7小時過「一級戰區」 民生地下道　再爆第二波推擠

史上最晚！大甲媽延誤7小時過「一級戰區」 民生地下道　再爆第二波推擠

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面