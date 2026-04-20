大砲議員夫進食材「洗產地」賣學校　檢警直搗倉庫搜索5萬交保　

▲國民黨高雄市議員邱于軒夫婿開設的食品行涉嫌進口食品洗產地。（圖／記者賴文萱翻攝）



記者許宥孺／高雄報導

國民黨高雄市議員邱于軒丈夫張簡正偉所經營的「大發食材行」，遭週刊爆出疑似將中國芝麻、越南香菇「洗產地」，自行貼食品標籤假冒為台灣國產食材，販售給高雄多所學校與餐飲店家。雄檢4日發動搜索，張簡正偉經複訊後5萬元交保。對此，邱于軒與大發食材行今（20）日發出聲明致歉；教育局表示，若有違約，最重可罰款並終止合約。

衛生局稽查抓包標示不實 檢警搜索帶回負責人

據了解，高雄市衛生局於去年11月前往大發食材行稽查，現場發現印有「中國」產地的芝麻紙箱及印有越南文的香菇紙箱，疑涉自行印製標籤更換產地為台灣。衛生局已將相關資料移送高雄地檢署。

高雄地檢署於2025年底接獲高雄市衛生局通報，有業者購入國外食品自行分裝，疑似假冒原產地為台灣，涉食品安全衛生法及詐欺等罪嫌情資，由檢察官周容指揮保安警察第七總隊第三大隊南區中隊追查。

檢警於2026年3月4日持法院核發搜索票，前往大發食品行搜索，並傳喚工廠負責人、邱于軒夫婿張簡正偉到案說明，複訊後經檢察官諭知交保5萬元。檢方將持續調查相關證據，以釐清事實。

教育局配合調查 違約最重終止合約

針對學校營養午餐食材標示不實一案，高雄市教育局表示，學校採購午餐食材，皆依高雄市學校午餐工作手冊等相關規定辦理驗收。倘有違約，依午餐契約規定辦理，最重可罰款並終止合約。

教育局指出，學校依教育局「高雄市午餐工作手冊」中食材驗收標準規定進行驗收，核對廠商提出的出貨單、檢驗合格證明或三章一Q標章(示)，若廠商違反上述規範，應依契約對廠商進行扣款、罰款或終止合約等。基於偵查不公開，教育局將全力配合檢調單位調查。

▲邱于軒認為是系統邏輯造成誤解。（圖／高雄市議員邱于軒提供）



邱于軒致歉澄清：法規定義與系統邏輯有落差

針對此爭議，邱于軒發出聲明指出，身為負責人親屬及市議員，立場始終是「食安優先、事實求是」，對於造成大眾疑慮深感抱歉。但她強調，此次標示瑕疵並非惡意欺瞞，是因公司配合食藥署「非登不可」平台，因系統邏輯將公司列為「製造及加工業」，導致公司對法規中「改裝製造」定義產生誤解。

大發食材行說明，食材來源皆清楚且保有資料，但行政登錄與標示指引之間存在落差，使業者無所適從。邱于軒直言，這是目前高雄許多業者面臨的難題，若有法規誤解之處，大發絕不推諉，將即刻修正標準作業程序（SOP）並全力配合規範，未來會以更透明的態度守護食安。