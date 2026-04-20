　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

大砲議員夫進食材「洗產地」賣學校　檢警直搗倉庫搜索5萬交保　

▲▼國民黨高雄市議員邱于軒。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲國民黨高雄市議員邱于軒夫婿開設的食品行涉嫌進口食品洗產地。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

國民黨高雄市議員邱于軒丈夫張簡正偉所經營的「大發食材行」，遭週刊爆出疑似將中國芝麻、越南香菇「洗產地」，自行貼食品標籤假冒為台灣國產食材，販售給高雄多所學校與餐飲店家。雄檢4日發動搜索，張簡正偉經複訊後5萬元交保。對此，邱于軒與大發食材行今（20）日發出聲明致歉；教育局表示，若有違約，最重可罰款並終止合約。

衛生局稽查抓包標示不實　檢警搜索帶回負責人

據了解，高雄市衛生局於去年11月前往大發食材行稽查，現場發現印有「中國」產地的芝麻紙箱及印有越南文的香菇紙箱，疑涉自行印製標籤更換產地為台灣。衛生局已將相關資料移送高雄地檢署。

高雄地檢署於2025年底接獲高雄市衛生局通報，有業者購入國外食品自行分裝，疑似假冒原產地為台灣，涉食品安全衛生法及詐欺等罪嫌情資，由檢察官周容指揮保安警察第七總隊第三大隊南區中隊追查。

檢警於2026年3月4日持法院核發搜索票，前往大發食品行搜索，並傳喚工廠負責人、邱于軒夫婿張簡正偉到案說明，複訊後經檢察官諭知交保5萬元。檢方將持續調查相關證據，以釐清事實。

教育局配合調查　違約最重終止合約

針對學校營養午餐食材標示不實一案，高雄市教育局表示，學校採購午餐食材，皆依高雄市學校午餐工作手冊等相關規定辦理驗收。倘有違約，依午餐契約規定辦理，最重可罰款並終止合約。

教育局指出，學校依教育局「高雄市午餐工作手冊」中食材驗收標準規定進行驗收，核對廠商提出的出貨單、檢驗合格證明或三章一Q標章(示)，若廠商違反上述規範，應依契約對廠商進行扣款、罰款或終止合約等。基於偵查不公開，教育局將全力配合檢調單位調查。

▲▼國民黨高雄市議員邱于軒老公遭爆進口中國食材洗產地。（圖／高雄市議員邱于軒提供）

▲邱于軒認為是系統邏輯造成誤解。（圖／高雄市議員邱于軒提供）

邱于軒致歉澄清：法規定義與系統邏輯有落差

針對此爭議，邱于軒發出聲明指出，身為負責人親屬及市議員，立場始終是「食安優先、事實求是」，對於造成大眾疑慮深感抱歉。但她強調，此次標示瑕疵並非惡意欺瞞，是因公司配合食藥署「非登不可」平台，因系統邏輯將公司列為「製造及加工業」，導致公司對法規中「改裝製造」定義產生誤解。

大發食材行說明，食材來源皆清楚且保有資料，但行政登錄與標示指引之間存在落差，使業者無所適從。邱于軒直言，這是目前高雄許多業者面臨的難題，若有法規誤解之處，大發絕不推諉，將即刻修正標準作業程序（SOP）並全力配合規範，未來會以更透明的態度守護食安。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
428 1 3634 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台新證又出包！用戶急喊：午休看不到股票
一家3口殞命！勇父「衝進火場救妻女」成最後身影
無糖手搖飲「果汁卻早加糖」　龜記回應了！網不買單
才公開正妹女兒IG！　吊車大王曝「帳號被封了」
知名黑白切少東遭「斷手腳丟包」！　父母出國手機狂震　
飛機餐沒吃帶入境　挨罰20萬不繳慘了！鴻海股票遭扣押
快訊／股后、權后同步刷新天價　4檔千金股亮燈漲停

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

彰化暴力搶轎釀3警受傷　民俗專家：損媽祖威嚴、不會受到保佑

大砲議員夫進食材「洗產地」賣學校　檢警直搗倉庫搜索5萬交保　

日黑幫「稻川會｣來台購毒　揪出金主地下換匯「1年2億日幣」

黑白切少東遭「斷手腳丟包急診」！父母出國手機狂震　下機急奔醫院

嘉義惡火一家3口困陽台殞命！勇父「衝進火場救妻女」成最後身影

快訊／高雄塑膠工廠火警！廠房竄濃煙　1女跳樓逃生急送醫

男喪母情緒失控！大鬧桃園夜市恐嚇攤商踹機車　遇刺青哥制止秒慫

國1台南段連環車禍！4車追撞1翻覆　5大1小送醫

火吞高爾夫工程師1家3口！娘家親媽夜奔認屍...消防署急派專家

最潮遶境！300輛哈雷重機齊聚彰化　2米高「大黃蜂」吸睛

大甲媽遶境搶轎爆血光！顏清標批：對媽祖不敬重　心疼受傷3警

沈玉琳化療「痔瘡破掉血崩」怕丟臉　堅持活下去：不讓我老婆改嫁！

4年零暴力破功！大甲媽遶境彰化爆大亂鬥 　3警受傷

85度C用餐遇劫！苗栗男遭暴衝71歲嬤撞死　家屬悲抵殯儀館相驗

史上最晚！大甲媽延誤7小時過「一級戰區」 民生地下道　再爆第二波推擠

丁噹苦練台語歌：愛拼才會贏！　阿弟代喊話「希望早點嫁出去」

「我太太沒來」蕭煌奇調情陳怡婷　她圓夢合唱狂讚：行走的AI

汽車後視鏡變「一片雪花」以為故障　真相大白網友笑翻啦

紅衣男突衝出趴地「強行鑽轎底」　白沙屯媽祖急煞右轉閃人

多慧下班主場變敵營 　當面被喊中信總冠軍瞬間不嘻嘻XD

彰化暴力搶轎釀3警受傷　民俗專家：損媽祖威嚴、不會受到保佑

大砲議員夫進食材「洗產地」賣學校　檢警直搗倉庫搜索5萬交保　

日黑幫「稻川會｣來台購毒　揪出金主地下換匯「1年2億日幣」

黑白切少東遭「斷手腳丟包急診」！父母出國手機狂震　下機急奔醫院

嘉義惡火一家3口困陽台殞命！勇父「衝進火場救妻女」成最後身影

快訊／高雄塑膠工廠火警！廠房竄濃煙　1女跳樓逃生急送醫

男喪母情緒失控！大鬧桃園夜市恐嚇攤商踹機車　遇刺青哥制止秒慫

國1台南段連環車禍！4車追撞1翻覆　5大1小送醫

火吞高爾夫工程師1家3口！娘家親媽夜奔認屍...消防署急派專家

最潮遶境！300輛哈雷重機齊聚彰化　2米高「大黃蜂」吸睛

藍委僅1人到　顧立雄喊持續溝通：有信心聽完機密專報會支持1.25兆

大都會11連敗寫22年最慘　林多：絕對不是教頭的責任

彰化暴力搶轎釀3警受傷　民俗專家：損媽祖威嚴、不會受到保佑

《穿著Prada的惡魔2》時隔20年！原班人馬回歸　安海瑟薇「絕美蛻變」再戰梅姨

快訊／台新證又出包！用戶「系統繁忙」　急喊：午休看不到股票

海外粉絲熱議「動畫拯救無數人」！七龍珠、火影成為人生指引

核彈級優勢！美評估伊朗「武器庫存曝光」　足以封鎖荷莫茲

星巴克4／21起「大杯以上買一送一」　10款指定品項點到多賺一杯

Mister Donut「2款愛心甜甜圈」迎母親節　限時買5送1

容量滿了！進LINE清手機「老闆6年心血毀了」　一票中招：爛設計

【差點變魚乾！】鯊魚慘被捲上岸動彈不得！釣客使出吃奶力氣狂拖搶救

社會熱門新聞

妻買12萬諮商課！暴怒夫颱風夜丟行李要她滾

黑白切少東遭「斷手腳丟包急診室」！　父母下機直奔醫院

透天厝大火僅1消防車能進去釀3死

屏東男被斷手斷腳「塞BMW後車廂」！　渾身血丟包畫面曝光

快訊／上班快改道！　國1「6車追撞」塞爆

轎車駕駛吸菸挨罰　嗆警「哪個法條說不准抽」

快訊／大甲媽遶境爆衝突！嫌晚間收押

嘉義透天厝大火　一家三口慘死

快訊／台中14歲少年與家人爭吵！墜樓不治

火吞工程師1家3口！娘家夜奔認屍...消防署急派專家

大甲格鬥盃「3警掛彩」　彰警台中再逮3男

北市男「壞習慣奪一命」　鄰居逃生不及嗆死

婦人帶飛機餐入境挨罰20萬沒繳　股票遭扣押立馬繳清

呂秋遠孩子媽車禍　遭無照酒駕男飆180撞

更多熱門

相關新聞

緊咬蕭旭岑　馬英九要求調查小組盡速完成報告

緊咬蕭旭岑　馬英九要求調查小組盡速完成報告

馬英九基金會人事案風波不止，上週董事會因僅董事長馬英九一人出席而流會。馬英九今（20日）再發布三點聲呼籲，三人調查小組儘速完成調查報告，也請蕭王二人勿太過媒體散布貶損基金會與馬英九言論，將秉持勿枉勿縱之精神處理此事，若調查違反財政紀律之事證屬實，必將循司法途徑尋求救濟。

高雄再掀演唱會經濟始祖話題　1圖秒懂

高雄再掀演唱會經濟始祖話題　1圖秒懂

鄭麗文：我的路線在黨內取得壓倒性支持

鄭麗文：我的路線在黨內取得壓倒性支持

即／高雄塑膠工廠火警　1女跳樓逃生

即／高雄塑膠工廠火警　1女跳樓逃生

廟會鞭炮堆路上　警方制止爆口角

廟會鞭炮堆路上　警方制止爆口角

關鍵字：

高雄食材標示食安國民黨教育局衛生局邱于軒

讀者迴響

熱門新聞

2段變天全台變色　紅爆雷雨彈轟炸

小S淚認發起「大S最後日本旅行」

他喊小一自己上學沒人信！網曝治安轉捩點

YT公布割頸案「乾哥乾妹」姓名照片　點閱破177萬！

妻買12萬諮商課！暴怒夫颱風夜丟行李要她滾

家具大亨翻車資產淪法拍　起家厝大降2211萬拍定

想靠慢跑重振男性雄風？泌尿醫曝2運動最有效

蕾菈開願月付8萬租不到房！條件精準踩中房東2地雷

郵局怪現象「支局經理找嘸人」　剛派任就申請降調

黑白切少東遭「斷手腳丟包急診室」！　父母下機直奔醫院

女乘客狂聊色「想肉償抵車資」突脫內衣：抓一下嗎？

郭靜純揭「移民加拿大真相」　淡出演藝圈7年曝近況

《星光》女星24歲為愛輕生！　隔18年戰友痛喊「真的好傻」粉看哭

透天厝大火僅1消防車能進去釀3死

70年老郵局熄燈！「存錢寄件全終止」 在地人不捨

更多

最夯影音

更多
大甲媽遶境搶轎爆血光！顏清標批：對媽祖不敬重　心疼受傷3警

大甲媽遶境搶轎爆血光！顏清標批：對媽祖不敬重　心疼受傷3警
沈玉琳化療「痔瘡破掉血崩」怕丟臉　堅持活下去：不讓我老婆改嫁！

沈玉琳化療「痔瘡破掉血崩」怕丟臉　堅持活下去：不讓我老婆改嫁！

4年零暴力破功！大甲媽遶境彰化爆大亂鬥 　3警受傷

4年零暴力破功！大甲媽遶境彰化爆大亂鬥 　3警受傷

85度C用餐遇劫！苗栗男遭暴衝71歲嬤撞死　家屬悲抵殯儀館相驗

85度C用餐遇劫！苗栗男遭暴衝71歲嬤撞死　家屬悲抵殯儀館相驗

史上最晚！大甲媽延誤7小時過「一級戰區」 民生地下道　再爆第二波推擠

史上最晚！大甲媽延誤7小時過「一級戰區」 民生地下道　再爆第二波推擠

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面