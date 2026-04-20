評鄭習會大成功　鄭麗文：我的路線在國民黨內取得壓倒性支持

▲國民黨主席鄭麗文。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

「鄭習會」結束後，國民黨主席鄭麗文旋即接受多個專訪，對於選舉到帶來的利多信心滿滿，也對中國大陸的發展讚不絕口。鄭麗文今（20）接受網紅歷史哥訪問表示，參選黨主席之前曾說過，「怕就不要出來混！」一生思考台灣未來，所謂鄭麗文路線在自己訪中、會見中共總書記習近平後，在國民黨內取得壓倒性支持，且之前就講過很多次，一定會成功、只是看有多成功，還有一定是大利多。

鄭麗文自述，是一個從政的行動者、實踐者，不是理論家或說空話的人，這些年大家除了看到她政治人物的身分，另一個身分是名嘴，長期在螢光幕前評論時事，事實上她真正的角色還是一名政治人物。

鄭麗文說，身為政治人物就是行動者、實踐者，因此參選、當選黨主席後說的話，就是要做的事，不然就變成空談了，作為政治人物，自然要把訴求化為現實，必須採取行動去實踐，這是天經地義的事。

鄭麗文說，就任黨主席之後，前立法院長王金平有做民調，黨內有8、9成是認同贊成她的主張與路線，「既然我的主張與路線已經是國民黨內壓倒性的全面認同與支持，那我為何不去實踐呢？」訪中是非常重要的工作，因為如果沒有此次大陸行，我們反過來看，不要說社會、綠營，連藍營內部都出現嚴重的信心危機，不是對黨主席沒有信心，是對兩岸關係已經陷入嚴重的信心危機，才會覺得此行風險很大、甚至認為她根本去不成，怎麼可能見到習近平？

鄭麗文痛批，如果國民黨人都是這樣的失敗主義，認為九二共識、反對台獨，都無法緩和兩岸關係、取得對岸的善意，意思就是兩岸沒救了嗎？「每個人都說台灣不要成為下一個烏克蘭，光用講的台灣就不會成為下一個烏克蘭了嗎？」她表示，國民黨要把台灣超過6成的人不想打仗、不希望成為下一個烏克蘭的想法，這些要化為現實，因為若不化為現實，那國民黨也不過是利用人民對戰爭的恐懼去騙選票而已。

「我今天是自信滿滿，這是對的事情，這不是我一廂情願的事情，是台灣最好、正確的選擇！」鄭麗文認為，既然是這樣還有什麼好猶豫的、還在怕什麼，難道戰爭不是更可怕？難道要兩岸真的已經無力回天、等到一切都太遲了、太慢了。難道要覺得年底還有選舉，不要去碰兩岸，等選舉完再說？這是溫水煮青蛙，逃避現實、逃避責任的失敗主義。

鄭麗文說，有擔當責任感的政治人物不應該迴避，她自己從來沒計較過個人的利弊得失或未來的政治生涯，參選黨主席之前曾說過，「怕就不要出來混！」不能夠只想保護自己、只想著不要受傷，又想要榮華富貴、政治的位置，台灣不缺這種人，所以如果大家認為做這件事的風險太高，那就讓她來做，證明給大家看，「我之前就講過很多次，一定會成功、只是看有多成功，還有一定是大利多！」

