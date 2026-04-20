PO「家暴離婚」無罪再被求償百萬　周品均：對號入座會被法院認證

記者黃哲民／台北報導

前知名服飾品牌「東京著衣」創辦人周品均，常在個人社群平台PO文拍片談論過往婚姻與創業挫敗，多次提及「遭家暴而離婚」，她的前夫鄭景太認為被抹黑，告她涉嫌加重誹謗，台北地院刑案一審日前判周女無罪，鄭另提告向周女求償100萬元並要求刪文、刊登判決全文等，北院今（20日）辯論終結，訂於今年（2026年）6月3日宣判。

▲周品均被前夫告誹謗日前獲判無罪，另被前夫求償100萬元，台北地院20日辯論終結，周品均受訪說PO文沒指名道姓，不必對號入座，「不然反而會有法院的認證」。（圖／記者黃哲民攝）

鄭景太與律師今沒到庭，法官等候10分鐘，諭知採取一造辯論判決程序。周品均和律師出庭表示，PO文沒對鄭男指名道姓、網路搜尋不至於出現鄭男與她的PO文連結，她分享自己人生經驗，在言論自由範圍內合理評論，行為毫無不法性、不該被要求封口，何況刑案已判她無罪。

法官提示全案卷證完成辯論程序，諭知今年6月3日下午4點宣判。

▲周品均與委任律師林哲健20日開完庭受訪，強調PO文鼓勵網友、毫無誹謗前夫意圖。（圖／記者黃哲民攝）

周品均開完庭受訪說，PO文目的是分享自身經驗、鼓勵跟她有相同遭遇的人，別覺得孤立無援、能勇敢面對並重新開始，「可以走出新的人生」，她沒針對特定人做攻擊，所以「其實沒必要對號入座，不然反而會有法院的認證」，她會繼續PO文、關注弱勢與受到不公平對待的人。

周品均委任律師林哲健表示，周女PO文沒出現原告的名字，若上網搜尋原告姓名，應該不會連結到周女的網頁，可見周女只想鼓勵網友、毫無誹謗任何人的意思，本案PO文的公益性，也高於個人名譽權，刑案無罪判決，已肯定周女的言論自由，希望法官判決周女勝訴。

本案源於曾被譽為「網拍界神雕俠侶」的周品均與鄭景太，2004年創立服飾品牌「東京著衣」，在2000年代電商興起初期，締造年營收20億元的傳奇，但短短10年，2人婚姻與事業同時走向崩解，2013年10月，2人協議離婚，鄭男接手「東京著衣」，最終淡出市場，被併購改名。

▲周品均受訪表示會持續PO文分享自身經驗、關懷弱勢。（圖／記者黃哲民攝）

現年44歲的周品均於2016年再度創業，以新品牌「Wstyle」重新縱橫時尚電商領域，還轉型網紅、經營YouTube頻道《葳老闆的辣雞湯》，勤於PO文拍片分享經商、兩性與職場觀點，但分享個人婚姻經驗時，周女多次提及「遭家暴而離婚」話題。

已另組家庭的鄭景太認為周品均抹黑他是家暴男，使他現在的妻兒蒙受異樣眼光，去年（2025年）委任律師向北院提起自訴，控告周女去年6月起，有8篇針對他的不實PO文，包括「掐脖子」、「推去撞牆」、「情勒、威脅」等，已違反雙方約定不評論過往婚姻生活的協議，涉犯加重誹謗罪嫌。

刑案北院一審認定周品均本案PO文有相當理由確信為真，內容涉及家庭暴力、權力關係失衡及情感控制等議題，仍屬社會長期關注且具有持續討論價值的事項，鄭男現在雖非公眾人物，但周女PO文非全然揭露隱私，若違反雙方協議，僅可能有賠償責任，本月（4月）1日判周女無罪，可上訴。

鄭男另提本件民事訴訟，要求周品均刪除本案相關PO文，並須在周女臉書粉專、Threads（脆）與IG個人網頁，刊登本案判決全文連續6個月，同時向周女求償100萬元。