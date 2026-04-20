考季應援升級！台鹽推「金榜題名水」　攜手開基玉皇宮助攻考生

▲台鹽推出「金榜題名水」，攜手開基玉皇宮為考生祈福加持。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

迎戰考季來臨，台鹽公司再度推出廣受好評的「金榜題名水」，並連續第三年攜手台南開基玉皇宮舉辦祈福活動，為各界考生加油打氣。即日起，只要參與廟方祈福儀式，即可免費獲贈限量「台塩金榜題名水」與經加持的文昌筆，為考場增添信心與祝福。

隨著國中會考將於5月16、17日登場，臺鹽公司於4月17日與開基玉皇宮及成功國中共同舉辦祈福典禮。成功國中校長鄭文鵬與家長會長黃士哲率領師生代表虔誠參拜玉皇上帝與五文昌帝君，為46位應屆考生祈願順利錄取理想志願。

活動中，臺鹽董事長丁彥哲與開基玉皇宮主委涂大松，於天公爐前進行「金榜題名水」過爐儀式，象徵將祝福與好運注入每一瓶水中，並親自致贈成功國中考生，現場氣氛莊重又溫馨。

丁彥哲表示，考場表現來自平時努力，但在關鍵時刻，「除了自助，也需神助」，信仰的力量能穩定心神、提振士氣。透過優質的台塩海洋鹼性離子水結合傳統祈福儀式，希望讓考生在補充水分與體力的同時，也能安心應試、發揮最佳實力。

台鹽指出，台塩海洋鹼性離子水採用離子交換膜電透析與三效蒸發技術，口感甘甜順口，適合長時間考試補水需求。「金榜題名水」每逢會考、統測、分科測驗及高普考期間推出，已成為考季代表性商品。今年包裝特別設計紅色瓶蓋與Q版文昌君圖樣，象徵好運加持。

台南市政府表示，開基玉皇宮為全台少數供奉六尊五文昌帝君的廟宇，香火鼎盛，且神位鄰近玉皇上帝，被信眾視為祈福「直達天聽」的重要聖地，每年吸引大量考生與家長前往參拜。

即日起，考生前往開基玉皇宮參拜並購買「文昌帝君光明金」，內含考試疏文、文昌符、金紙及象徵「高中」的糕點，即可獲贈「台塩金榜題名水」與兩入裝文昌筆。限量商品亦於全台台塩生技門市販售，線上通路將陸續開賣，搶攻考季商機。