日黑幫「稻川會｣來台購毒　揪出金主地下換匯「1年2億日幣」

▲檢警偵辦日本黑幫野口晴寬等人走私毒品案，意外查出非法買賣外匯業者。（資料照／記者張君豪翻攝）

記者劉昌松／台北報導

檢警去年偵破日本黑幫「稻川會｣來台購買安非他命，再包裝成佛跳牆等料理包走私回日本的運毒案，專案小組發現黑幫販毒資金來自男子林伯鑫，循線追查發現，林伯鑫非法經營現金匯兌牟利，過去1年多的時間內，已私下賣出日幣逾2億元給多家旅行社，台北地檢署20日依違反《管理外匯條例》罪嫌起訴林伯鑫。

起訴指出，林伯鑫涉嫌從2024年起，利用通訊軟體LINE與有日幣需求的旅行社、服飾店等客戶聯繫，只要客戶有需要，林伯鑫就會親自帶著日幣現鈔到場，以兆豐銀行即期匯率扣除0.001賣給客戶，每次賣出日幣面額100萬元到1359萬元不等，從中賺取匯差。

2024年3月間，林伯鑫透過友人陳芃妍得知，有日籍男子野口晴寬需要新台幣，3人在自小客車上，由陳女充當翻譯，林伯鑫交付野口新台幣110萬元，並拿回日幣520萬元，野口則用這110萬元新台幣，買了2公斤的安非他命，藏在高級佛跳牆、魚翅料理包禮盒內，企圖空運回日本。

檢察官指揮刑事局破獲野口晴寬等4名「稻川會」成員，以及夏承哲等3名竹聯幫成員跨境運毒案後，追查購毒資金來源，因而發現林伯鑫未經許可買賣外匯，林伯鑫被依最重可處3年以下有期徒刑的《管理外匯條例》非法買賣外匯為業罪起訴；共犯陳芃妍坦承協助翻譯獲得8千元報酬，獲檢察官處分緩起訴1年，需繳庫2萬元。