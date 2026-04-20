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陸女子買上億別墅豪宅半年下陷22公分　房子傾斜只能住外面

▲陸女子買別墅遇地基下陷困擾，半年已逾22公分。（圖／翻攝河南電視台）

▲陸女子買別墅遇地基下陷困擾，半年已逾22公分。（圖／翻攝河南電視台，下同）

記者魏有德／綜合報導

浙江杭州章女士耗資逾億元（人民幣，下同）購入並裝修當地三棟排屋別墅，購入後卻發現房屋持續下陷導致建物傾斜、管線斷裂，半年內最大下陷深度達22公分，在安全考量下，全家被迫搬離，只能在外居住，憤而向媒體投訴討公道。對此，相關單位表示，房屋地基下陷疑與鄰近建案施工有關，責任與賠償問題仍待協調。

▲陸女子買別墅遇地基下陷困擾，半年已逾22公分。（圖／翻攝河南電視台）

《河南電視台》報導，章女士家住杭州匯宇和庭，前些年，為了家裡人生活方便，她將小區裡相鄰的三棟排屋都買了下來，並進行了裝修，「每棟買下買是2000多萬，總共是6000至7000萬，三棟裝修一共是4000多萬。1號樓是我們的，2號樓是公公婆婆的，3號樓是我女兒的。」

章女士透露，三棟排屋總價加上裝修費用已逾億元，原已居住6年多未出現問題，但自去（2025）年8月起，房屋開始出現明顯沉降，導致空調、自來水與排水管線斷裂，建物牆體開裂、柱體受損，室內地面傾斜嚴重，目前已無法居住。

▲陸女子買別墅遇地基下陷困擾，半年已逾22公分。（圖／翻攝河南電視台）

她指出，1號樓情況最為嚴重，其餘兩棟亦有不同程度下沉，甚至原有台階因下陷幅度過大，需加建新階梯，整體沉降幅度約22公分。經向物業反映後，管理方調查認為，問題可能與隔壁在建社區「賦江南府」施工有關。

章女士表示，開發商杭州新楓置業曾承認施工影響，但提出房屋沉降還涉及自然下沉、基坑施工導致回填土下沉等因素，以及建物地基承載力較弱等因素。對於修復方案，開發商原承諾於2025年12月至今年1月完成空調及庭院修復，但至今未落實，也未完成損失評估與賠償。

對此，「賦江南府」項目部相關負責人王先生表示，已向主管部門報告並持續開會協調。章女士則強調，多次溝通未果，考慮透過法律途徑維權。

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