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「中國台灣籍有加分！」陸配二代大陸念書讚：期待快點統一

▲▼考試。（圖／取自免費圖庫／PIXABAY）

▲示意圖，與本文無關。（圖／Pixabay）

記者鄺郁庭／綜合報導

最近有網友在小紅書上看到一支中配二代的影片，畫面中的小男生直呼，「有些台灣老鄉們，看到我在大陸上學竟然破防了」，並分享在大陸求學經驗，直言「中國台灣籍」確實有加分，高考時只要參加港澳台聯考就可以，還稱這是「祖國對台灣學生的優待政策」，話題引發議論。

小男生分享在大陸求學經驗，直言「中國台灣籍」確實有加分，高考時只要參加港澳台聯考就可以，還稱「當然你也可以再加試一場高考，這是祖國對我們台灣學生的優待政策。」他還喊話「台灣老鄉們」，可以帶著孩子到大陸生活，「就算是在台灣讀書，也可以來大陸參加聯考加分呀！我們的祖國母親，已經為我們修好了高鐵航線、飛機航線還有汽車航線呢！」

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期待快點統一　陸配二代：為什麼不擁抱祖國母親

他還在影片裡提到，「大陸同胞啊也不用擔心啊，咱們是不會占用你們的名額的，或者台灣老鄉們，咱們期待快點統一吧！這樣呢台灣就會增加試點了，就像香港和澳門都有聯考試點。」他稱大家都是華夏兒女，質疑為何不願意「擁抱祖國母親」，「祖國不是剛剛初了10項優惠大禮包，送給台灣這個好大兒嗎？為什麼不擁抱祖國母親，反而要在我的評論區裡面陰陽我在大陸生活呢？」

影片被轉發到Threads，不少人把焦點放在身分認同與制度問題上，有人直言，對方是「台灣出生、擁有台灣與中國國籍」，卻長期在中國生活，形容他是「領著台灣國籍的中國人」，甚至主張台灣應該檢討雙重國籍與相關規範。也有不少留言痛批，既然如此認同對岸，就應該留在當地生活，不該一邊享用台灣身分帶來的便利，一邊發表貶抑台灣的言論。

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