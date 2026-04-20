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泰15歲少女「潑水節」遭軍人拖公廁性侵　監視器畫面曝光

▲▼泰15歲少女「潑水節」遭。（圖／翻攝自泰國日報）

▲監視器拍下嫌犯的身影。（圖／翻攝自Thai PBS）

記者王佩翊／編譯

泰國一名15歲少女在潑水節期間，遭一名軍人尾隨進公廁內性侵，而監視器更是拍下惡狼的身影。警方介入調查後，17日鎖定涉案男子，而他則在18日投案認罪。由於嫌犯涉及軍人身分，此案不排除將由軍事法庭審理。

根據《泰國日報》報導，15歲被害少女透過知名的「生存之路（Saimai Survive）」粉專指控，她15日在曼谷考山路附近的塔尼路（Tani Road）參加潑水節活動時，遭到一群自稱是軍人的男子拖入公廁集體性侵並毆打。

▲▼泰15歲少女「潑水節」遭。（圖／翻攝自泰國日報）

▲被害少女遭拖進公廁性侵。（圖／翻攝自泰國日報）

被害人受害當晚隨即報警，而泰國警方17日證實，監視器畫面清楚拍到一名男子，而該名涉案男子為現役二等兵帕西特（Pasit Komahi），目前已初步認罪，案件因涉及軍人身分，恐將移交軍事法庭審理。至於是否還有其他人涉案，目前仍在調查，如果確定還有其他共犯，而對方非軍人，此案則會按照正常刑事訴訟程序進行。

嫌犯18日認罪投案，並被警方從部隊押送至軍事法庭，接下來將進行為期12天的首次拘留。

由於受害者未成年，警方已會同社會福利等專業團隊進行訊問。警方預計20日陪同少女前往泰國法務部，申請正式的「證人保護計畫」，並依法領取刑事被害人賠償金。

此外，嫌犯雖坦承作案，但當日同行有人否認參與犯案，與被害人說法不同，儘管監視器並未拍到其他共犯，警方仍將持續調查是否還有其他涉案人士。

ETtoday新聞網提醒您：性侵害就是犯罪，請撥打110、113。

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