1.25兆軍購秘密會議綠委全到「藍委僅1人出席」　白委認真研讀+討論

▲立法院外交及國防委員會今就1.25兆軍購案找來國防部長顧立雄召開秘密會議 。（圖／記者劉耿豪攝）

記者詹詠淇／台北報導

1.25兆軍購案持續在立法院卡關，立法院外交及國防委員會今（20日）為此特別找來國防部長顧立雄召開秘密會議，會議約於上午11時20分散會。民進黨立委沈伯洋表示，民進黨外交及國防委員全員到齊，國民黨只有陳永康來，比上次來的人還少，而民眾黨王安祥則在會議中仔細研讀各種機密事項，在台下也與民進黨有不少討論。他感慨，國防部一直想溝通，可惜國民黨就是不想來聽報告，然後繼續說不知道軍購要買什麼。

立法院外交及國防委員會今（20日）召開秘密會議，邀請國防部長顧立雄報告「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例執行規劃」，並備質詢，會議約於上午11時20分散會。

民進黨立委沈伯洋表示，今天為了軍購朝野協商，又再加開一場機密會議，結果國民黨只來陳永康一個人聽機密專報，比上次來的人還少，民進黨外交及國防委員全員到齊，再聽一次已經聽過的機密專報，但因為距離上次有一些時間，所以又多了一些值得注意的細節。

沈伯洋指出，新任的民眾黨王安祥委員，也在會議中仔細研讀了各種機密事項，「在台下跟我們有不少討論」，國防部一直想溝通，可惜國民黨就是不想來聽報告，然後繼續說不知道軍購要買什麼。

沈伯洋認為，如果一直說要監督，說行政單位要報告，那立法委員不就更應該要來立法院，並且一起討論細節嗎？

民進黨外交及國防委員會委員包括陳冠廷、沈伯洋、林楚茵、陳俊宇、羅美玲、王定宇以及王義川；民眾黨為王安祥；國民黨則有牛煦庭、馬文君、陳永康、徐巧芯、黃仁、黃建賓以及韓國瑜。