「大陸電動車」逆襲日本車市　Q1同比增长110.1%

▲比亞迪電動車在日本銷量增加。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

日本對電動車需求大增，整體進口車市場發生轉變。日本汽車進口商協會（JAIA）近日公佈的數據顯示，2025財年日本新註冊的外國製造商進口車數量為23.8萬輛，同比增長3.4%。這是自2018年起，7年來的首次增長。其中，來自中國汽車品牌的銷量增幅最明顯。

陸媒《環球時報》引述《日經中文網》18日報導，受惠於日本政府調高購車補貼，以及國際油價高漲引發的節能需求，日本民眾對電動車的興趣顯著提升。

2025年的進口汽車銷售中，進口純電動汽車的表現尤為出色，2025年註冊量達到3.0513萬輛，首次突破3萬輛大關。而外國品牌純電動汽車在日本市場份額也達到12.6%，連續第二年超過10%。

從具體的進口汽車品牌來看，賓士、寶馬、保時捷、路虎等傳統知名汽車品牌註冊量出現一定程度下降。中國品牌比亞迪在同比增長104.2%。僅在今年一季度，比亞迪在日本的新車註冊量就達到了1271輛，同比增長110.1%。

分析這波成長背後的拉力，日本經濟產業省的補貼政策功不可沒。今年3月官方將純電車補貼上限從90萬日圓一口氣提升至130萬日圓（約新台幣25萬元），加上中東局勢導致石油供應緊張、油價攀升，讓不少日本車主轉投電動車懷抱。

陸媒《環球時報》引述《今日日本》18日報導，本月初曼谷車展上，比亞迪獲得了所有製造商中最多的訂單，「首次」超過日本豐田。

日本各大車廠也感受到了「家門口」的壓力。本田（Honda）近期就宣布將推出新款純電車「INSIGHT」，這款車只是把中國合資企業生產的車型改裝為日本規格後「反向進口」。