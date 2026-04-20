韓最夯男團SEVENTEEN來高雄！再掀演唱會經濟始祖話題　1圖秒懂

▲陳其邁最新滿意度衝破83%，下任市長交棒高門檻。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市在這個月23日到25日又要迎來韓國目前最夯男團SEVENTEEN小分隊演唱會，又掀起了一波誰才是高雄「演唱會經濟」風潮帶領者的爭論，民進黨高雄市長參選人賴瑞隆18日林園後援會成立時發布新聞稿表示「曾任陳其邁市長幕僚的議員參選人張耀中表示，賴瑞隆是開創高雄演唱會經濟的始祖」，但真的是這樣嗎？

賴瑞隆在陳菊時代擔任新聞局長時，確實曾透過五月天等大型演出搭配城市行銷，逐步把高雄的名字打出去，甚至赴香港宣傳，把演唱會與觀光印象綁在一起操作，這段歷史存在，只是問題在於，這比較像是早期包裝、品牌鋪陳，甚至是替高雄在演藝市場先打卡，距離今天大家口中的「演唱會經濟」似乎還有點距離。

▲BLACKPINK演唱會，吸引超過十萬名粉絲湧入港都朝聖，不僅將演唱會經濟推向高峰。（圖／翻攝陳其邁臉書）

▲高雄市演唱會經濟，三位市長時期比較一覽表 。（AI協作圖／記者吳奕靖製作，經編輯審核）

演唱會經濟，應該是能夠把演唱會從單一活動，做成產業，從舞台熱鬧，做成城市產值的人，也就是要有規模、有產值、有穩定場次、有接待能力，還得有整座城市跟著動起來的外溢效果。若真要把這個名字講白，答案不是別人，就是陳其邁。原因很簡單，政治上誰能叫「創造者」，不能只看誰最早碰過、誰曾陪著哪個天團做過宣傳，而是要看誰真正把事情做起來，陳其邁上任後，2023年Blackpink的高雄首場在當年的3月18跟19日，引起全球矚目，開始奠定演唱會經濟之都地位。

高雄市官方數字已經說得夠清楚，2022年高雄舉辦演唱會逾64場，2023年117場，2024年157場，2025年也超過109場，目前查得到的官方完整年度統計至少447場以上，背後帶動的是百萬人流與數十億元觀光產值。這不是有演唱會而已，這是整座城市的經濟模式被改寫，能把一件事做到這種程度，才有資格被稱作創造者。

更重要的是，陳其邁創造的從來就不只是場次，而是一整套高雄模式。場館怎麼排，交通怎麼接，商圈怎麼吃，夜市怎麼留人，飯店怎麼接住外地歌迷，整座城市怎麼在大型演出前後維持順暢運作，這些都不是喊口號，而是跨局處整合、行政執行與治理效率堆出來的成果，甚至陳其邁還引入大數據分析以及AI治理做好演唱會周邊的配套措施的擬定操作，所以高雄之所以被愈來愈多國內外演出單位列入優先評估，是因為陳其邁把這座城市調整到「真的能接、真的能辦、真的能賺」。

▲陳其邁在臉書貼出照片，表示「麥克風」是這一支。（圖／記者吳奕靖翻攝）

今天如果有人要把「高雄演唱會經濟始祖」這塊招牌往自己身上掛，外界第一個感覺恐怕不是佩服，而是疑問，因為稻田真正長起來、收成真正出來，是這幾年的事；真正讓高雄從「南部也可以辦演唱會」，走到「全台最會辦演唱會的城市之一」，也是這幾年的事。這時候若有人急著往自己身上貼金，說自己才是始祖，政治味太濃，也很難不讓人聯想到是在割稻尾。

但若要直接點名「高雄演唱會經濟的創造者」？答案其實不用繞。因為創造者不是先講的人，不是靠近舞台的人，也不是等成果成熟後來搶功的人，創造者是把事情真的做成的人。從高雄近年一場接一場的演唱會場次，到百萬人流與數十億元產值，數字早就把答案寫得很清楚。真正把高雄從「可以辦演唱會」，推到「能靠演唱會帶動整座城市經濟」的人，就是陳其邁。

▲SJ 20週年應援。（圖／翻攝自陳其邁臉書）