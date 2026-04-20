勞動連假「17處省道易塞」　國道客運搭配TPASS下探6折

▲勞動節連假省公路預估有17處路段易塞。（示意圖／資料照片）

記者李姿慧／台北報導

勞動節3天連假將登場，公路局預估省公路將有17處路段易塞，全台86條中長途國道客運推出85折優惠，若搭配TPASS 2.0回饋優惠疊加，折扣最低下探6折。

今(115)年勞動節連假自5月1日至5月3日為期3天，除返鄉旅次及收假返回工作地等旅次外，將有許多民眾外出旅遊，公路局預估連假車潮自4月30日下午起陸續出現，觀光旅遊車潮於5月1日至5月2日於各大風景旅遊熱點湧現，返回工作地車潮則預計從5月2日下午開始至5月3日出現。

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公路局也預測省道有17處易壅塞路段，地區主要幹道部分包括台1線水底寮路口、台61線鳳鼻至香山、竹南-玄寶大橋、中彰大橋；銜接高速公路之易塞路段包括台64線、台65線、台74線、台86線、台88線快速公路及台18線等銜接各國道交流道。

▲勞動連假易塞省道。（圖／公路局提供）

重要觀光風景地區鄰近易塞路段則包括台2線關渡至淡水、萬里至大武崙及福隆路段、台3線古坑至梅山路段、台9甲線新店至烏來路段及台21線日月潭路段等。

為鼓勵民眾於連假期間少開車多搭乘公共運輸，公路局指出，自連假前1天4月30日0時起至5月3日23時59分，推出多項客運優惠措施，包含86條中長途國道客運路線享85折優惠。

▲勞動連假公共運輸優惠。（圖／公路局提供）

另登錄TPASS2.0會員，當月累計搭乘2到3次，可再享15%回饋，累計4次以上可再享30%回饋，兩者疊加最高享6折優惠。

此外，搭乘國道客運、台鐵及高鐵後，10小時內使用電子票證轉乘在地客運享一段票或基本里程免費，持紙票乘客轉乘前需先將電子票證於場站過卡機過卡方享優惠，另指定幸福巴士則可免費搭乘。