黃偉哲前進吉隆坡拓銷　台南芭樂、鳳梨、冬瓜茶三箭齊發搶攻大馬市場

▲台南市長黃偉哲前進吉隆坡行銷農產，紅心芭樂與冬瓜茶磚上架展售。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市長黃偉哲延續日前在馬來西亞檳城掀起的農特產熱潮，19日馬不停蹄前進吉隆坡行銷台南優質農產，現場主打紅心芭樂與冬瓜茶磚正式上架展售，並攜手鳳梨形成「三強聯手」攻勢，積極搶攻馬來西亞市場，盼持續擴大台南農產國際能見度。

此次行銷活動吸引多位重要人士到場力挺，包括駐馬來西亞大使連玉蘋、馬來西亞台商總會總會長蔡欣恬及國策顧問林凱民等人，共同見證台南農產進軍大馬的重要時刻，現場氣氛熱絡。

黃偉哲表示，這是首次將台南引以為傲的鳳梨與芭樂正式介紹給馬來西亞消費者，兩款水果各具風味與營養價值，期望能打動重視天然健康的市場族群；而冬瓜茶則主打古早味清香甘潤、消暑解渴的特色，在終年氣候炎熱的馬來西亞更具市場潛力。

他也提到，此次在檳城與吉隆坡準備的數百箱鳳梨，幾乎在短時間內銷售一空，顯示當地市場對台南農產品的高度接受度，後續也期待帶動紅心芭樂買氣持續升溫。透過味蕾交流，希望讓馬國民眾感受台南土地的溫度與人情，也進一步吸引更多人親自走訪台南，體驗「甜的城市」魅力。

連玉蘋大使則指出，台馬雙邊貿易往來密切，馬來西亞是推廣台灣產品的重要市場，此次台南水果與冬瓜茶成功進入當地通路並獲得肯定，對未來銷售表現充滿信心，並祝福產品業績持續「興、豐、旺」。

台南市政府表示，近年積極從源頭品質提升、品牌包裝到海外通路媒合，逐步建構完整外銷體系，並持續深耕馬來西亞市場。從此次活動觀察，民眾試吃後反應熱烈、評價正面，顯示台南農產具備穩健拓展國際市場的實力。

市府強調，未來將持續結合在地合作夥伴與行銷活動，拓展更多海外據點，讓台南優質農產品走向世界，也讓更多國際消費者品嚐到來自台南的真實風味。