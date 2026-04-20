男喪母情緒失控！大鬧桃園夜市恐嚇攤商踹機車　遇刺青哥制止秒慫

▲桃園大鬧夜市刁難女騎士，警到男子住處訪查，後續將加強周邊巡邏。（圖／記者楊熾興翻攝）

記者楊熾興、劉人豪／桃園報導

一名男子在桃園夜市恐嚇攤商，還攔下路過的女騎士刁難，所幸有名刺青男子幫忙，男子才收斂。該名男子去年也因在巷弄內持木棍毆打騎士鬧上新聞版面，警方表示本案尚未接獲報案，經員警現場訪查住處，該男人不在，後續將加強周邊巡邏。

網友在Threads上分享事發當時狀況，指出17日在桃園夜市看到男子在罵攤販老闆，之後自己騎車要離開時，男子突然在路中間刁難並且踢摩托車狂罵，幸好最後有一名刺青哥出手幫忙，「這阿伯根本欺善怕惡⋯刺青叔叔來了就越來越小聲 」。

桃園市議員黃瓊慧指出，經向里長和派出所確認，4月17日在桃園夜市兇騎士、恐嚇攤商的惡霸，跟去年在寶慶路巷弄內攔車用木棍毆打騎士的男子是同一人，這位惡霸住桃園寶慶路巷弄內，時常發瘋拿棍子在路上，說人家騎太快，里長通報了幾次，也跟他吵過架，而男子家裡也沒有人想管他，之前派出所曾因他不斷騷擾人而將他強制送醫，醫生判斷不符合強制送醫要件又放回。

警方表示，本案尚未接獲當事人報案，本所立即派員前往該男子家中進行約束告誡，鄰居表示男子可能因母親去世飲酒後情緒失控行為脫序，後續警方將加強周邊巡邏及對男子告誡不得有滋擾行為。警方申明暴力零容忍，民眾遇有滋擾狀況，請立即報案，員警將第一時間趕抵現場依法究辦。