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女助伊朗「走私軍火」機場被抓　最重恐關20年

▲▼ 伊朗籍女子馬菲（Shamim Mafi）在美國洛杉磯國際機場被捕。（圖／達志影像／美聯社）

▲伊朗籍女子馬菲在美國洛杉磯國際機場被捕。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

伊朗籍一名女子涉嫌代表伊朗政府向非洲國家蘇丹走私無人機、炸彈及大量彈藥，18日在洛杉磯國際機場遭聯邦探員逮捕。一旦罪名成立，最高可被判處20年有期徒刑。

取得美國合法永久居留身份　頻繁往返伊朗土耳其阿曼

衛報等報導，這名女子為44歲馬菲（Shamim Mafi），是伊朗公民，自2016年起取得美國合法永久居留身份，在美國擁有住處。但據刑事起訴書顯示，她頻繁往返伊朗、土耳其與阿曼之間。

馬菲曾於2013年至2016年間旅居土耳其伊斯坦堡，她在接受聯邦官員問訊時透露，其前夫為伊朗情報暨安全部官員。

仲介軍火交易　銷售無人機、炸彈

洛杉磯中區聯邦助理檢察官艾賽利（Bill Essayli）在X平台發文指出，馬菲被控居中仲介銷售無人機、炸彈、炸彈引信及數百萬發子彈等伊朗製武器。

紀錄顯示，馬菲與一名共謀者涉嫌透過阿特拉斯國際公司（Atlas International）進行非法武器交易，交易地點涵蓋加州等多處地點。

無人機賣蘇丹　馬菲撈逾600萬歐元

據信馬菲涉嫌協助伊朗政府把伊朗製無人機出售給蘇丹國防部，合約金額超過6000萬歐元。而她本人在協調蘇丹代表團前往伊朗之後，從中獲得高達600萬歐元的報酬。

據洛杉磯時報，馬菲的社群媒體上留有多張照片，包括她在土耳其某倉庫內與武器合影。馬菲18日晚間在洛杉磯國際機場落網，預計周一首次出庭，一旦罪名成立，最高面臨20年刑期。

蘇丹自2023年起深陷內戰，這場衝突已造成多達數十萬名平民罹難，並導致超過1300萬人被迫流離失所。

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