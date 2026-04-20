女助伊朗「走私軍火」機場被抓　最重恐關20年

▲伊朗籍女子馬菲在美國洛杉磯國際機場被捕。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

伊朗籍一名女子涉嫌代表伊朗政府向非洲國家蘇丹走私無人機、炸彈及大量彈藥，18日在洛杉磯國際機場遭聯邦探員逮捕。一旦罪名成立，最高可被判處20年有期徒刑。

取得美國合法永久居留身份 頻繁往返伊朗土耳其阿曼

衛報等報導，這名女子為44歲馬菲（Shamim Mafi），是伊朗公民，自2016年起取得美國合法永久居留身份，在美國擁有住處。但據刑事起訴書顯示，她頻繁往返伊朗、土耳其與阿曼之間。

馬菲曾於2013年至2016年間旅居土耳其伊斯坦堡，她在接受聯邦官員問訊時透露，其前夫為伊朗情報暨安全部官員。

仲介軍火交易 銷售無人機、炸彈

洛杉磯中區聯邦助理檢察官艾賽利（Bill Essayli）在X平台發文指出，馬菲被控居中仲介銷售無人機、炸彈、炸彈引信及數百萬發子彈等伊朗製武器。

紀錄顯示，馬菲與一名共謀者涉嫌透過阿特拉斯國際公司（Atlas International）進行非法武器交易，交易地點涵蓋加州等多處地點。

Last night, Shamim Mafi, 44, of Woodland Hills, was arrested at Los Angeles International Airport for trafficking arms on behalf of the government of Iran. She is charged with a violation of 50 U.S.C. § 1705 for brokering the sale of drones, bombs, bomb fuses, and millions of… pic.twitter.com/l39Gf1WVed — F.A. United States Attorney Bill Essayli (@USAttyEssayli) April 19, 2026

無人機賣蘇丹 馬菲撈逾600萬歐元

據信馬菲涉嫌協助伊朗政府把伊朗製無人機出售給蘇丹國防部，合約金額超過6000萬歐元。而她本人在協調蘇丹代表團前往伊朗之後，從中獲得高達600萬歐元的報酬。

據洛杉磯時報，馬菲的社群媒體上留有多張照片，包括她在土耳其某倉庫內與武器合影。馬菲18日晚間在洛杉磯國際機場落網，預計周一首次出庭，一旦罪名成立，最高面臨20年刑期。

蘇丹自2023年起深陷內戰，這場衝突已造成多達數十萬名平民罹難，並導致超過1300萬人被迫流離失所。