　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

讓暗戀對象愛上自己　妹子下單小紅書「宗教下蠱儀式」！176萬飛了

▲▼ 女子,女性,女同事,滑手機。（圖／VCG）

▲女子一步步落入陷阱。（示意圖／VCG）

記者施怡妏／綜合報導

一名女子因暗戀心上人遲遲沒有結果，情緒低落時在小紅書看到自稱可提供「宗教服務」的廣告，對方宣稱能透過儀式讓男方產生好感，她看了很心動，接著對方一步步引導她付款，並以儀式尚未完成、效果未穩定等理由連續要求付款，最後女子付了新台幣176萬元，直到對方失聯才驚覺受騙。

看到宗教廣告　讓暗戀的人對自己產生好感

[廣告]請繼續往下閱讀...

警政署「165打詐儀表板」分享一起案例，「妄想紅書解百憂，慘遭捲款兩淚流」，女子獨自在家滑手機，心情低落，腦中反覆想著喜歡的男子，一直期待對方能對自己產生好感，剛好在小紅書滑到一則「提供宗教服務」的廣告，對方聲稱可透過儀式幫助感情發展，甚至能讓特定對象產生好感。

女子看了很心動，立刻點進廣告連結，隨後她被帶入一個聊天室，對方很快開始與她互動，並宣稱能透過宗教儀式協助感情問題，甚至暗示有類似「下蠱」的方法。女子心想「這或許是我最後的希望」。

先付款才能開始儀式　不斷追加收費

對方後續貼出收款碼，要求她先支付第一筆費用，才能開始流程與儀式，之後對方不斷改口，陸續以儀式尚未完成、效果還不穩定、需要再加強等理由，要求她繼續補款。女子一方面期待心上人態度能改變，另一方面又擔心前面的錢就此打水漂，只好一次又一次咬牙付款，共付了176萬元。

隨著時間過去，女子原以為會慢慢看到效果，沒想到喜歡的男生態度依舊冷淡，她才驚覺不對勁，再次聯繫對方時，卻發現對方已經不讀不回，如同人間蒸發。直到這一刻，她才徹底清醒，原來一切都是騙局，「我不但沒有得到想要的感情，還失去了鉅額存款。」

宗教心靈服務要特別謹慎

警政署提醒，常以結緣、咒小人等假廣告吸引被害人，再冒用宗教名義要求匯款，並以大量「實績」假截圖取信對方，接著引導被害人利用支付寶綁定銀行信用卡，把人民幣轉進指定帳戶，之後再以「蠱金」、「結緣費」、「加強下蠱」等名目反覆收費。

警政署提醒，宗教與心靈類服務難以驗證，詐騙風險高，對陌生人與不明交易應提高警覺，遇到疑問務必先撥打165查證。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
428 1 3634 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台新證又出包！用戶急喊：午休看不到股票
一家3口殞命！勇父「衝進火場救妻女」成最後身影
無糖手搖飲「果汁卻早加糖」　龜記回應了！網不買單
才公開正妹女兒IG！　吊車大王曝「帳號被封了」
知名黑白切少東遭「斷手腳丟包」！　父母出國手機狂震　
飛機餐沒吃帶入境　挨罰20萬不繳慘了！鴻海股票遭扣押
快訊／股后、權后同步刷新天價　4檔千金股亮燈漲停

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

容量滿了！進LINE清手機「老闆6年心血毀了」　一票中招：爛設計

一堆駕駛遇過！加油站員工「借發票買咖啡」　內行揭真相：非詐騙

讓暗戀對象愛上自己　妹子下單小紅書「宗教下蠱儀式」！176萬飛了

勞動連假「17處省道易塞」　國道客運搭配TPASS下探6折

號稱有內線控制開獎！他加入「今彩539報牌」LINE群　16萬沒了

東西都帶了！「客人1原因被擋」無法出國　網怒噴：這鍋你要背

買好市多新品「試吃完退貨」女友嫌丟臉！兩派戰翻：根本沒問題

快訊／2縣市高溫警示　上看36度

今起連三天熱到36度　周四鋒面到「雨勢由北往南轉強」

點無糖手搖飲「果汁卻早加糖」　龜記回應了！網不買單：以為天然

大甲媽遶境搶轎爆血光！顏清標批：對媽祖不敬重　心疼受傷3警

沈玉琳化療「痔瘡破掉血崩」怕丟臉　堅持活下去：不讓我老婆改嫁！

4年零暴力破功！大甲媽遶境彰化爆大亂鬥 　3警受傷

85度C用餐遇劫！苗栗男遭暴衝71歲嬤撞死　家屬悲抵殯儀館相驗

史上最晚！大甲媽延誤7小時過「一級戰區」 民生地下道　再爆第二波推擠

丁噹苦練台語歌：愛拼才會贏！　阿弟代喊話「希望早點嫁出去」

「我太太沒來」蕭煌奇調情陳怡婷　她圓夢合唱狂讚：行走的AI

汽車後視鏡變「一片雪花」以為故障　真相大白網友笑翻啦

紅衣男突衝出趴地「強行鑽轎底」　白沙屯媽祖急煞右轉閃人

多慧下班主場變敵營 　當面被喊中信總冠軍瞬間不嘻嘻XD

容量滿了！進LINE清手機「老闆6年心血毀了」　一票中招：爛設計

一堆駕駛遇過！加油站員工「借發票買咖啡」　內行揭真相：非詐騙

讓暗戀對象愛上自己　妹子下單小紅書「宗教下蠱儀式」！176萬飛了

勞動連假「17處省道易塞」　國道客運搭配TPASS下探6折

號稱有內線控制開獎！他加入「今彩539報牌」LINE群　16萬沒了

東西都帶了！「客人1原因被擋」無法出國　網怒噴：這鍋你要背

買好市多新品「試吃完退貨」女友嫌丟臉！兩派戰翻：根本沒問題

快訊／2縣市高溫警示　上看36度

今起連三天熱到36度　周四鋒面到「雨勢由北往南轉強」

點無糖手搖飲「果汁卻早加糖」　龜記回應了！網不買單：以為天然

大都會11連敗寫22年最慘　林多：絕對不是教頭的責任

彰化暴力搶轎釀3警受傷　民俗專家：損媽祖威嚴、不會受到保佑

《穿著Prada的惡魔2》時隔20年！原班人馬回歸　安海瑟薇「絕美蛻變」再戰梅姨

快訊／台新證又出包！用戶「系統繁忙」　急喊：午休看不到股票

海外粉絲熱議「動畫拯救無數人」！七龍珠、火影成為人生指引

核彈級優勢！美評估伊朗「武器庫存曝光」　足以封鎖荷莫茲

星巴克4／21起「大杯以上買一送一」　10款指定品項點到多賺一杯

Mister Donut「2款愛心甜甜圈」迎母親節　限時買5送1

容量滿了！進LINE清手機「老闆6年心血毀了」　一票中招：爛設計

柯佳嬿吃太鹹急求救消水腫！　釣出網友獻技「10招救女演員」

【這畫面太暖】88歲輪椅阿嬤完成心願　媽祖停下讓她鑽轎

生活熱門新聞

2段變天全台變色　紅爆雷雨彈轟炸

他喊小一自己上學沒人信！網曝治安轉捩點

YT公布割頸案「乾哥乾妹」姓名照片　點閱破177萬！

想靠慢跑重振男性雄風？泌尿醫曝2運動最有效

郵局怪現象「支局經理找嘸人」　剛派任就申請降調

女乘客狂聊色「想肉償抵車資」突脫內衣：抓一下嗎？

雷雨鋒面周四到　全台連下3天

爐主阿公住院！白沙屯媽祖回程「大轉彎」探望

今「穀雨」！　7禁忌一次看

不只乾哥乾妹！YT頻道「謎案追蹤」爆紅　網激推2大案

夜市哪攤最暴利？大票點名它「超級印鈔機」

才公開正妹女兒IG！吊車大王：暫時被封了

白沙屯媽祖換乘八抬大轎　萬人空巷恭迎聖駕返宮

白沙屯媽祖進香「為何沒傳出鬧事？」　信徒揭3原因

更多熱門

相關新聞

他加入「今彩539報牌」LINE群　16萬沒了

他加入「今彩539報牌」LINE群　16萬沒了

不少人都希望自己能成為彩券頭獎得主，但有民眾誤信「彩券內線」話術，從入會費、押金到加碼押注，一步步被牽著走，最後開獎才發現號碼全數落空，不但沒翻身，反而賠掉16萬多元。

AI詐騙發生「質變」！警政署揭詐團3大趨勢

AI詐騙發生「質變」！警政署揭詐團3大趨勢

警察新式防彈背心被嫌「比較硬」　警政署說明

警察新式防彈背心被嫌「比較硬」　警政署說明

刑事局前副局長涉恐嚇不認罪　挨告「很莫名其妙」

刑事局前副局長涉恐嚇不認罪　挨告「很莫名其妙」

悼全球殉職警　六都警局「亮藍燈」響應

悼全球殉職警　六都警局「亮藍燈」響應

關鍵字：

宗教詐騙愛情騙局小紅書警政署165防詐

讀者迴響

熱門新聞

2段變天全台變色　紅爆雷雨彈轟炸

小S淚認發起「大S最後日本旅行」

他喊小一自己上學沒人信！網曝治安轉捩點

YT公布割頸案「乾哥乾妹」姓名照片　點閱破177萬！

妻買12萬諮商課！暴怒夫颱風夜丟行李要她滾

家具大亨翻車資產淪法拍　起家厝大降2211萬拍定

想靠慢跑重振男性雄風？泌尿醫曝2運動最有效

蕾菈開願月付8萬租不到房！條件精準踩中房東2地雷

郵局怪現象「支局經理找嘸人」　剛派任就申請降調

黑白切少東遭「斷手腳丟包急診室」！　父母下機直奔醫院

女乘客狂聊色「想肉償抵車資」突脫內衣：抓一下嗎？

郭靜純揭「移民加拿大真相」　淡出演藝圈7年曝近況

《星光》女星24歲為愛輕生！　隔18年戰友痛喊「真的好傻」粉看哭

透天厝大火僅1消防車能進去釀3死

70年老郵局熄燈！「存錢寄件全終止」 在地人不捨

更多

最夯影音

更多
大甲媽遶境搶轎爆血光！顏清標批：對媽祖不敬重　心疼受傷3警

大甲媽遶境搶轎爆血光！顏清標批：對媽祖不敬重　心疼受傷3警
沈玉琳化療「痔瘡破掉血崩」怕丟臉　堅持活下去：不讓我老婆改嫁！

沈玉琳化療「痔瘡破掉血崩」怕丟臉　堅持活下去：不讓我老婆改嫁！

4年零暴力破功！大甲媽遶境彰化爆大亂鬥 　3警受傷

4年零暴力破功！大甲媽遶境彰化爆大亂鬥 　3警受傷

85度C用餐遇劫！苗栗男遭暴衝71歲嬤撞死　家屬悲抵殯儀館相驗

85度C用餐遇劫！苗栗男遭暴衝71歲嬤撞死　家屬悲抵殯儀館相驗

史上最晚！大甲媽延誤7小時過「一級戰區」 民生地下道　再爆第二波推擠

史上最晚！大甲媽延誤7小時過「一級戰區」 民生地下道　再爆第二波推擠

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面