讓暗戀對象愛上自己　妹子下單小紅書「宗教下蠱儀式」！176萬飛了

▲女子一步步落入陷阱。（示意圖／VCG）



記者施怡妏／綜合報導

一名女子因暗戀心上人遲遲沒有結果，情緒低落時在小紅書看到自稱可提供「宗教服務」的廣告，對方宣稱能透過儀式讓男方產生好感，她看了很心動，接著對方一步步引導她付款，並以儀式尚未完成、效果未穩定等理由連續要求付款，最後女子付了新台幣176萬元，直到對方失聯才驚覺受騙。

看到宗教廣告 讓暗戀的人對自己產生好感



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警政署「165打詐儀表板」分享一起案例，「妄想紅書解百憂，慘遭捲款兩淚流」，女子獨自在家滑手機，心情低落，腦中反覆想著喜歡的男子，一直期待對方能對自己產生好感，剛好在小紅書滑到一則「提供宗教服務」的廣告，對方聲稱可透過儀式幫助感情發展，甚至能讓特定對象產生好感。

女子看了很心動，立刻點進廣告連結，隨後她被帶入一個聊天室，對方很快開始與她互動，並宣稱能透過宗教儀式協助感情問題，甚至暗示有類似「下蠱」的方法。女子心想「這或許是我最後的希望」。

先付款才能開始儀式 不斷追加收費



對方後續貼出收款碼，要求她先支付第一筆費用，才能開始流程與儀式，之後對方不斷改口，陸續以儀式尚未完成、效果還不穩定、需要再加強等理由，要求她繼續補款。女子一方面期待心上人態度能改變，另一方面又擔心前面的錢就此打水漂，只好一次又一次咬牙付款，共付了176萬元。

隨著時間過去，女子原以為會慢慢看到效果，沒想到喜歡的男生態度依舊冷淡，她才驚覺不對勁，再次聯繫對方時，卻發現對方已經不讀不回，如同人間蒸發。直到這一刻，她才徹底清醒，原來一切都是騙局，「我不但沒有得到想要的感情，還失去了鉅額存款。」

宗教心靈服務要特別謹慎



警政署提醒，常以結緣、咒小人等假廣告吸引被害人，再冒用宗教名義要求匯款，並以大量「實績」假截圖取信對方，接著引導被害人利用支付寶綁定銀行信用卡，把人民幣轉進指定帳戶，之後再以「蠱金」、「結緣費」、「加強下蠱」等名目反覆收費。

警政署提醒，宗教與心靈類服務難以驗證，詐騙風險高，對陌生人與不明交易應提高警覺，遇到疑問務必先撥打165查證。