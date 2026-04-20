　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

東西都帶了！「客人1原因被擋」無法出國　網怒噴：這鍋你要背

▲▼防疫,機場,口罩,出入境,交通,旅客,地勤,桃園機場,桃機,出國,流感,航空業,航班,邊境管制,桃園國際機場,武漢肺炎,新冠肺炎,開放邊境。（圖／記者李毓康攝）

▲客人因護照效期少於6個月，因此無法上飛機。（示意圖／記者李毓康攝）

網搜小組／劉維榛報導

一名疑為旅遊業者透露，客人16日到機場準備出國，卻因護照只剩5個月效期，雖然沒過期仍被擋下無法登機。文章曝光後，網友一面倒質疑旅行社未事先提醒，也有人分享日本有時未滿6個月仍可通關。不過外交部仍建議，出國前最好確認護照效期有6個月以上，以免行程泡湯。

一名網友在Threads表示，客人16日已經抵達機場準備出國，未料在登機前被擋下來，原因竟是護照效期只剩5個月，「護照沒過期還是被擋…有人也遇過嗎？ 」

[廣告]請繼續往下閱讀...

到機場才知護照效期剩5個月！網質疑旅行社沒提醒

文章曝光後，網友紛紛質疑，「旅行社應盡義務告知，提醒旅客相關規定不是嗎」、「客人報名繳交護照影本時，不就要確認有效期限嗎？這確實是旅行社該負責」、「這樣很不專業欸，這應該會變成黑心旅行社，害人不能出國我會哭死」、「如果你是旅行社業者，這鍋你要背」。

其他網友也直言，「效期要6個月以上不是常識嗎」、「我怕被擋，9月底出國，但護照明年4月過期，所以趕快拿去旅行社代辦，就算是去日本，我還是覺得我趕快換一換比較安全」、「我還遇到過期一天呢」、「連買機票都會被擋了」。

留言之中有網友分享，「去日本有時候連只剩一個月也給過」、「看是飛哪個國家，我這次4月去日本，護照8月到期，一樣順利通關來回了」、「看飛哪裡，3月底跟男友飛日本，他的剩3個多月過期，也是順利來回了」。

事實上，外交部多次提醒，國人出國旅遊前應準備與注意事項，如下：

1.建議國人先確認護照效期達6個月以上，方能順利登機。

2.護照空白頁少於4頁者，宜提早申請換發護照或加頁。

3.護照內頁不可自行加蓋觀光紀念章。

4.出國前請上外交部領事事務局官網，查詢旅遊目的地的入境與簽證規定，並建議投保足額之海外旅遊保險。

5.規劃海外自駕旅遊的國人，提醒除應備妥台灣駕照及國際駕照外，赴日本自駕者亦應預先在國內辦妥駕照日文譯本。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
428 1 3634 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台新證又出包！用戶急喊：午休看不到股票
一家3口殞命！勇父「衝進火場救妻女」成最後身影
無糖手搖飲「果汁卻早加糖」　龜記回應了！網不買單
才公開正妹女兒IG！　吊車大王曝「帳號被封了」
知名黑白切少東遭「斷手腳丟包」！　父母出國手機狂震　
飛機餐沒吃帶入境　挨罰20萬不繳慘了！鴻海股票遭扣押
快訊／股后、權后同步刷新天價　4檔千金股亮燈漲停

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

容量滿了！進LINE清手機「老闆6年心血毀了」　一票中招：爛設計

一堆駕駛遇過！加油站員工「借發票買咖啡」　內行揭真相：非詐騙

讓暗戀對象愛上自己　妹子下單小紅書「宗教下蠱儀式」！176萬飛了

勞動連假「17處省道易塞」　國道客運搭配TPASS下探6折

號稱有內線控制開獎！他加入「今彩539報牌」LINE群　16萬沒了

東西都帶了！「客人1原因被擋」無法出國　網怒噴：這鍋你要背

買好市多新品「試吃完退貨」女友嫌丟臉！兩派戰翻：根本沒問題

快訊／2縣市高溫警示　上看36度

今起連三天熱到36度　周四鋒面到「雨勢由北往南轉強」

點無糖手搖飲「果汁卻早加糖」　龜記回應了！網不買單：以為天然

大甲媽遶境搶轎爆血光！顏清標批：對媽祖不敬重　心疼受傷3警

沈玉琳化療「痔瘡破掉血崩」怕丟臉　堅持活下去：不讓我老婆改嫁！

4年零暴力破功！大甲媽遶境彰化爆大亂鬥 　3警受傷

85度C用餐遇劫！苗栗男遭暴衝71歲嬤撞死　家屬悲抵殯儀館相驗

史上最晚！大甲媽延誤7小時過「一級戰區」 民生地下道　再爆第二波推擠

丁噹苦練台語歌：愛拼才會贏！　阿弟代喊話「希望早點嫁出去」

「我太太沒來」蕭煌奇調情陳怡婷　她圓夢合唱狂讚：行走的AI

汽車後視鏡變「一片雪花」以為故障　真相大白網友笑翻啦

紅衣男突衝出趴地「強行鑽轎底」　白沙屯媽祖急煞右轉閃人

多慧下班主場變敵營 　當面被喊中信總冠軍瞬間不嘻嘻XD

容量滿了！進LINE清手機「老闆6年心血毀了」　一票中招：爛設計

一堆駕駛遇過！加油站員工「借發票買咖啡」　內行揭真相：非詐騙

讓暗戀對象愛上自己　妹子下單小紅書「宗教下蠱儀式」！176萬飛了

勞動連假「17處省道易塞」　國道客運搭配TPASS下探6折

號稱有內線控制開獎！他加入「今彩539報牌」LINE群　16萬沒了

東西都帶了！「客人1原因被擋」無法出國　網怒噴：這鍋你要背

買好市多新品「試吃完退貨」女友嫌丟臉！兩派戰翻：根本沒問題

快訊／2縣市高溫警示　上看36度

今起連三天熱到36度　周四鋒面到「雨勢由北往南轉強」

點無糖手搖飲「果汁卻早加糖」　龜記回應了！網不買單：以為天然

大都會11連敗寫22年最慘　林多：絕對不是教頭的責任

彰化暴力搶轎釀3警受傷　民俗專家：損媽祖威嚴、不會受到保佑

《穿著Prada的惡魔2》時隔20年！原班人馬回歸　安海瑟薇「絕美蛻變」再戰梅姨

快訊／台新證又出包！用戶「系統繁忙」　急喊：午休看不到股票

海外粉絲熱議「動畫拯救無數人」！七龍珠、火影成為人生指引

核彈級優勢！美評估伊朗「武器庫存曝光」　足以封鎖荷莫茲

星巴克4／21起「大杯以上買一送一」　10款指定品項點到多賺一杯

Mister Donut「2款愛心甜甜圈」迎母親節　限時買5送1

容量滿了！進LINE清手機「老闆6年心血毀了」　一票中招：爛設計

柯佳嬿吃太鹹急求救消水腫！　釣出網友獻技「10招救女演員」

【紅光衝天】嘉義暗夜惡火吞透天厝　陽台找到3人無生命跡象

生活熱門新聞

2段變天全台變色　紅爆雷雨彈轟炸

他喊小一自己上學沒人信！網曝治安轉捩點

YT公布割頸案「乾哥乾妹」姓名照片　點閱破177萬！

想靠慢跑重振男性雄風？泌尿醫曝2運動最有效

郵局怪現象「支局經理找嘸人」　剛派任就申請降調

女乘客狂聊色「想肉償抵車資」突脫內衣：抓一下嗎？

雷雨鋒面周四到　全台連下3天

爐主阿公住院！白沙屯媽祖回程「大轉彎」探望

今「穀雨」！　7禁忌一次看

不只乾哥乾妹！YT頻道「謎案追蹤」爆紅　網激推2大案

夜市哪攤最暴利？大票點名它「超級印鈔機」

才公開正妹女兒IG！吊車大王：暫時被封了

白沙屯媽祖換乘八抬大轎　萬人空巷恭迎聖駕返宮

白沙屯媽祖進香「為何沒傳出鬧事？」　信徒揭3原因

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

2段變天全台變色　紅爆雷雨彈轟炸

小S淚認發起「大S最後日本旅行」

他喊小一自己上學沒人信！網曝治安轉捩點

YT公布割頸案「乾哥乾妹」姓名照片　點閱破177萬！

妻買12萬諮商課！暴怒夫颱風夜丟行李要她滾

家具大亨翻車資產淪法拍　起家厝大降2211萬拍定

想靠慢跑重振男性雄風？泌尿醫曝2運動最有效

蕾菈開願月付8萬租不到房！條件精準踩中房東2地雷

郵局怪現象「支局經理找嘸人」　剛派任就申請降調

黑白切少東遭「斷手腳丟包急診室」！　父母下機直奔醫院

女乘客狂聊色「想肉償抵車資」突脫內衣：抓一下嗎？

郭靜純揭「移民加拿大真相」　淡出演藝圈7年曝近況

《星光》女星24歲為愛輕生！　隔18年戰友痛喊「真的好傻」粉看哭

透天厝大火僅1消防車能進去釀3死

70年老郵局熄燈！「存錢寄件全終止」 在地人不捨

更多

最夯影音

更多
大甲媽遶境搶轎爆血光！顏清標批：對媽祖不敬重　心疼受傷3警

大甲媽遶境搶轎爆血光！顏清標批：對媽祖不敬重　心疼受傷3警
沈玉琳化療「痔瘡破掉血崩」怕丟臉　堅持活下去：不讓我老婆改嫁！

沈玉琳化療「痔瘡破掉血崩」怕丟臉　堅持活下去：不讓我老婆改嫁！

4年零暴力破功！大甲媽遶境彰化爆大亂鬥 　3警受傷

4年零暴力破功！大甲媽遶境彰化爆大亂鬥 　3警受傷

85度C用餐遇劫！苗栗男遭暴衝71歲嬤撞死　家屬悲抵殯儀館相驗

85度C用餐遇劫！苗栗男遭暴衝71歲嬤撞死　家屬悲抵殯儀館相驗

史上最晚！大甲媽延誤7小時過「一級戰區」 民生地下道　再爆第二波推擠

史上最晚！大甲媽延誤7小時過「一級戰區」 民生地下道　再爆第二波推擠

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面