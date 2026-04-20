東西都帶了！「客人1原因被擋」無法出國　網怒噴：這鍋你要背

▲客人因護照效期少於6個月，因此無法上飛機。（示意圖／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

一名疑為旅遊業者透露，客人16日到機場準備出國，卻因護照只剩5個月效期，雖然沒過期仍被擋下無法登機。文章曝光後，網友一面倒質疑旅行社未事先提醒，也有人分享日本有時未滿6個月仍可通關。不過外交部仍建議，出國前最好確認護照效期有6個月以上，以免行程泡湯。

一名網友在Threads表示，客人16日已經抵達機場準備出國，未料在登機前被擋下來，原因竟是護照效期只剩5個月，「護照沒過期還是被擋…有人也遇過嗎？ 」

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到機場才知護照效期剩5個月！網質疑旅行社沒提醒



文章曝光後，網友紛紛質疑，「旅行社應盡義務告知，提醒旅客相關規定不是嗎」、「客人報名繳交護照影本時，不就要確認有效期限嗎？這確實是旅行社該負責」、「這樣很不專業欸，這應該會變成黑心旅行社，害人不能出國我會哭死」、「如果你是旅行社業者，這鍋你要背」。

其他網友也直言，「效期要6個月以上不是常識嗎」、「我怕被擋，9月底出國，但護照明年4月過期，所以趕快拿去旅行社代辦，就算是去日本，我還是覺得我趕快換一換比較安全」、「我還遇到過期一天呢」、「連買機票都會被擋了」。

留言之中有網友分享，「去日本有時候連只剩一個月也給過」、「看是飛哪個國家，我這次4月去日本，護照8月到期，一樣順利通關來回了」、「看飛哪裡，3月底跟男友飛日本，他的剩3個多月過期，也是順利來回了」。

事實上，外交部多次提醒，國人出國旅遊前應準備與注意事項，如下：

1.建議國人 先確認護照效期達6個月以上 ，方能順利登機。

2.護照空白頁少於4頁者，宜提早申請換發護照或加頁。

3.護照內頁不可自行加蓋觀光紀念章。

4.出國前請上外交部領事事務局官網，查詢旅遊目的地的入境與簽證規定，並建議投保足額之海外旅遊保險。

5.規劃海外自駕旅遊的國人，提醒除應備妥台灣駕照及國際駕照外，赴日本自駕者亦應預先在國內辦妥駕照日文譯本。