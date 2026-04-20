今起連三天熱到36度　周四鋒面到「雨勢由北往南轉強」

▲今天起至周三天氣穩定，白天高溫炎熱。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

今天(20日)至周三天氣穩定，西部高溫衝破30度，南部近山區局部高溫更上看36度，午後有零星降雨。周四、周五鋒面接近並通過，全台有降雨機會，中部以北雨勢較大，周五華南雲雨區東移加上東北季風影響，中南部雨勢轉強。

中央氣象署預報員劉沛滕表示，今天至周三天氣穩定，午後有零星降雨，今明兩天以嘉義以南及近山區平地為主，周三午後降雨區擴大，中部以北的平地也有機會。另今天至周三偏東風到東南風，花東、恆春半島有部分降雨，這三天天氣大致穩定，白天要留意高溫，西部約30到32度，南部近山區約36度。

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周四鋒面接近並逐步通過，劉沛滕指出，周四、周五中部以北有短暫陣雨或雷雨，且有較大雨勢，其他地區可能也有局部降雨；周六鋒面雖通過了，仍有華南雲雨水氣移入，以及東北季風影響，各地有降雨狀況，華南雲雨區通過時，中南部有短暫陣雨或雷雨，且有局部較大雨勢。

▲一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

劉沛滕表示，整體來說，周四、周五中部以北雨勢較大，周六則是中南部有較大雨勢。周日水氣減少，東北季風減弱，天氣將回穩。

後續溫度趨勢方面，劉沛滕說明，周四過後鋒面通過時，氣溫降幅有限，但白天沒那麼熱，降雨時中部以北白天高溫約23到26度，入夜後低溫約20到23度。

▼一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）