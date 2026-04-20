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燃油飆漲「機票這樣訂」！　專家曝省錢5招：別等戰爭打完再買

▲▼機場。（圖／CFP）

▲ 專家分享機票漲價之下有哪些省錢方法。（圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

中東戰事衝擊全球石油供應鏈，航空燃油價格從2月底每桶約99美元飆升至4月初最高209美元，各大航空公司紛紛調漲票價或加徵燃油附加費。國際能源署更警告，歐洲各國航空燃油存量可能在數周內告急，迫使航空業大幅減班。正準備出國的民眾該如何應對？旅遊專家提供5大建議，幫助消費者找到最划算的旅遊方式。

1. 愈早買票愈好

首先最關鍵的一點是——別再等了，現在就訂。儘管不少旅客持觀望態度，期待戰火平息後再訂票，但航空業分析師、大氣研究集團總裁哈特維爾特（Henry Harteveldt）指出，即便未來出現持久停火甚至和平協議，航空燃油生產與配送恢復正常水準仍需數月時間，機票價格短期內難以回落。

他建議，只要航班時間合適，票價在預算內，航空公司也能接受就立刻下訂。一般而言，國際機票提前2至5個月訂購最划算，國內線則建議提前3至6周預訂。

不過哈特維爾特強調，務必避開「基本經濟艙」（Basic Economy）這類最低價票種，因為這類票價雖便宜，卻幾乎沒有退改彈性，若未在購票後24小時內取消，多數北美航空公司不提供退款或旅遊抵用金。升級標準經濟艙雖得多花一些錢，卻能在情況有變時保留更多彈性。

前機師、現任喬治城大學商學院講師吉拉德（Shye Gilad）也指出，選擇可退款票種雖然前期成本較高，但若票價大幅波動，便能彈性取消並以更低價重新訂購。

2. 行程保持彈性

若目的地與日期沒有硬性限制，省錢空間就大得多。出發或回程日期錯開1至2天，從周末或連假高峰改至平日出發，往往能省下一筆可觀的費用。目的地同樣影響顯著，從美國飛往不同歐洲城市的票價落差可能極大，若搭配歐洲廉航或鐵路網絡，選擇機票較便宜的城市入境，再轉往其他地點，也是聰明的省錢方式。

此外，Skyscanner的「探索全球」功能可協助旅客找出費用較低的目的地選項；而選擇鄰近大型樞紐機場出發，而非就近使用小型地區性機場，有時也能解鎖更便宜的長途票價。

3. 行李盡量輕便

輕裝出行可有效避免節節攀升的行李費用，達美、美航、聯合、西南及捷藍等多家美國主要航空近期皆上調托運行李收費標準。若無法做到只帶隨身行李，也應提前確認並預付行李費，因為起飛日期愈近，尤其是航班出發前24小時內加購行李額度，費用往往最貴。

4. 用里程積分兌換機票

points.me執行長莫維兹（Adam Morvitz）透露，儘管機票售價大漲，許多航班所需的里程數並未同步上揚，因為航空公司仍需填滿座位，釋出更多里程兌換席位是吸客手段之一。若積分不足以兌換來回票，可考慮只兌換單程，將現金預算留給其他旅遊開支。

他也提醒，將信用卡點數轉移至航空會員計畫，往往比直接透過信用卡訂位平台兌換划算許多，例如美國運通的點數可轉入法航的Flying Blue計畫，再透過合作航空公司如達美使用，靈活度更高。

5. 善用信用卡開卡禮

若尚未持有旅遊信用卡，現在可以考慮辦一張了。部分信用卡開卡獎勵豐厚，只需在一定期間內達到最低消費門檻，獲得的點數就足以兌換一張機票，最快今年夏天便能派上用場，是應對高票價環境的額外緩衝。

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