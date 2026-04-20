國1台南段連環車禍！4車追撞1翻覆　5大1小送醫

▲國道1號台南下營段發生4車追撞事故，其中1車翻覆，現場6名傷者送醫。（民眾提供，下同）

記者林東良／台南報導

國道1號南下台南下營路段20日上午發生4車追撞事故，其中1部車輛翻覆，造成多人受傷送醫。台南市消防局於上午9時13分接獲報案後，立即派遣新營分隊等單位共出動9車19人前往搶救，所幸現場無起火情形，6名傷者經處置後均已送醫治療。

消防局指出，事故地點位於國道1號南下299.9公里處，初步了解共有4部車輛發生追撞，其中1車翻覆，現場一度傳出有人受困情形。新營車組於9時29分抵達現場展開救援，並於9時34分回報約有6名傷者需送醫。

消防人員後續救護分批將傷者送醫，其中鹽水救護車於9時43分載送2名男性患者，年約40至50歲，皆無明顯外傷、生命徵象穩定。另新營救護車於9時59分再載送3名傷者前往永康奇美醫院，包括1名5歲男童意識清楚但腹部疼痛且有瘀青，另有1名約40歲男性左手大範圍撕裂傷，已先行止血處置，還有1名約40歲女性無明顯外傷，生命徵象穩定。

此外，麻豆救護車於10時2分再載送1名約40歲男性輕傷患者送醫治療。消防人員表示，現場一度有1名患者受困車內，但意識清楚，經後續處理已順利脫困。

消防人員於上午10時10將現場6名傷者全部送醫，事故詳細肇事原因仍待國道警察第四大隊進一步調查釐清中。