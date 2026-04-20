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泥地裡擲出的金牌！光復國中田佳恩賽前受傷　門諾助全中運奪金

▲▼門諾醫院導入「運動防護」專業，攜手花蓮在地物理治療師及外地專業團隊，共同推動運動防護。（圖／門諾醫院提供，下同）

▲門諾醫院導入「運動防護」專業，攜手花蓮在地物理治療師及外地專業團隊，共同推動運動防護。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

115年全中運田徑賽19日揭開序幕，國中男子標槍項目率先傳來捷報。花蓮光復國中選手田佳恩以第一擲56公尺53奪下金牌，為本屆賽事摘下首面金牌。這一擲，不只是成績，更像是一道弧線，衝出災後重建的天空。

▲▼門諾醫院導入「運動防護」專業，攜手花蓮在地物理治療師及外地專業團隊，共同推動運動防護。（圖／門諾醫院提供，下同）
 
光復國中校長黃建榮親自擔任頒獎人，將金牌掛在學生胸前。他感性表示，去年9月23日洪災過後，學校操場與練習場全被淹沒，田徑隊被迫四處借地訓練，「他們到光復國小、甚至到東華大學移地練習，在那樣克難的環境中，還能拿到這樣的成績，代表的是孩子們對信念的堅持。」

▲▼門諾醫院導入「運動防護」專業，攜手花蓮在地物理治療師及外地專業團隊，共同推動運動防護。（圖／門諾醫院提供，下同）
 
但更嚴峻的挑戰，其實是來自「看不見的風險！」光復國中田徑教練陳緯皓回憶，洪災後器材幾乎全毀，標槍只剩下一支，五、六名選手輪流使用。孩子們沒有完整訓練時間，只能利用每節下課短短10分鐘，在泥地裡練習，「沒有暖身，也沒有防護，就在那邊丟。」就是在這樣的環境中，田佳恩受傷了。
 
他當時毫無察覺，直到今年比賽前，才發現手臂痠痛、發不了力，被迫暫停訓練養傷。對一名即將迎戰全中運的國三選手來說，這樣的停頓，幾乎等同於把機會交給命運。
 
門諾醫院看見了問題，除了協助資源連結，讓學校得以移地訓練，更進一步導入「運動防護」專業。今年起，門諾醫院整合在地與外縣市資源，攜手花蓮在地物理治療師及外地專業團隊，共同推動運動防護。

▲▼門諾醫院導入「運動防護」專業，攜手花蓮在地物理治療師及外地專業團隊，共同推動運動防護。（圖／門諾醫院提供，下同）

▲▼光復國中選手田佳恩以第一擲56公尺53奪下金牌，為本屆賽事摘下首面金牌。

平時由在地治療師走進校園，提供選手身體評估、肌力與柔軟度檢測，並依個別狀況進行運動傷害預防指導、動作調整與基礎復健訓練，協助孩子在日常訓練中打好身體基礎。而在重要賽事期間，則由外縣市的運動防護團隊隨隊支援，負責現場即時防護與處置。從賽前熱身、賽後收操，到貼紮與肌肉使用觀念指導，讓選手在每一次上場時，都能多一分安心與保護。
 
「這不只是避免受傷，更是在替孩子的夢想鋪一條更長遠的路！」陳緯皓直言，門諾醫院的介入對選手幫助極大，「我們在兩場賽事前慢慢調整他的狀況，從防護、物理治療開始，把強度一點一滴拉回來，才有今天的成績。」

▲▼門諾醫院導入「運動防護」專業，攜手花蓮在地物理治療師及外地專業團隊，共同推動運動防護。（圖／門諾醫院提供，下同）
 
站上頒獎台的田佳恩，笑得不多，語氣依舊帶著青少年的靦腆。他說，今天的表現「還可以」，但心裡其實有更高的標準，「沒有破個人最佳58公尺，本來想丟到60公尺。」為了這場比賽，他甚至在賽前一週刻意控制飲食，不吃油炸食物，只為讓身體維持最佳狀態。而這份自律，來自他心中那個簡單卻純粹的起點，「看到學長丟標槍很帥！」
 
田佳恩來自萬榮鄉馬遠部落、擁有布農族與阿美族血統。教練陳緯皓說，佳恩國小原本是壘球選手，當時到學校看他，壘球隨便一丟超過50公尺，這白球從外野直達本壘，那肩膀旋轉發力的方式極具天賦，驚得他趕快拉來練標槍，只要訓練紮實，成績就一路上竄。
 
而這面金牌背後，不只是一名選手的努力，也是一整個體系及各界善念的接力，學校撐住訓練節奏、教練守住方向、醫療團隊補上防護的缺口，還有各界善心人的持續關注。
 
門諾醫院表示，運動防護不只是一次性的協助，而是一種長期陪伴。透過專業團隊的合作與協助，讓孩子在安全的前提下，好好發揮自己的能力。洪水可以沖走操場，但帶不走夢想，在重建的路上，門諾也會持續陪伴，讓孩子在每一次起跑與投擲間更有力量。
 

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