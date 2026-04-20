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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

非洲11國逾40政要歡迎賴清德訪史國　外交部：代表台灣互惠模式受肯定

▲▼外交部空景。（圖／記者詹詠淇攝）

▲外交部。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

總統賴清德將於22日率團訪問非洲友邦史瓦帝尼王國。在出發前，除史瓦帝尼王國之外，另有非洲11國40餘名跨區域與跨黨派政要，透過致函、社群媒體貼文及致訊等方式，對賴總統首次出訪非洲表達熱烈歡迎，並一致肯定台灣透過「榮邦計畫」與非洲共築產業韌性。外交部今（20日）對非洲友人的堅定支持與深厚情誼，表達誠摯謝意。

外交部表示，此次表達歡迎的政要橫跨撒哈拉沙漠以南的非洲各區域，包含波札那、中非共和國、剛果民主共和國、象牙海岸、肯亞、馬拉威、奈及利亞、索馬利蘭、南非、烏干達及辛巴威等重要國家，其中索馬利蘭外交部以官方帳戶在社群媒體貼文，代表索馬利蘭政府歡迎賴總統訪問非洲。

外交部指出，如此跨區域及跨黨派的歡迎與支持顯示台灣模式「授人以漁」的互惠模式，及台灣與史國在經濟、資通訊、能源、農業及公衛醫療等關鍵領域的合作，契合非洲國家當前的轉型需求，受到非洲多國領袖的肯定與歡迎。

外交部強調，賴總統本次訪問非洲，不僅將展現我國對友邦與非洲事務的重視，更能深化與各國領袖及各界政要的情誼，為台非友誼注入新動能。外交部將持續秉持踏實外交精神，主動拓展與非洲各國在多元領域的夥伴關係。

 
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