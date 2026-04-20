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一堆駕駛遇過！加油站員工「借發票買咖啡」　內行揭真相：非詐騙

有位自稱加油站員工的網友表示，員工有咖啡的杯數壓力，有些人會選擇自己花錢衝業績。（圖／侯世駿攝）

▲民眾分享在中油加油時遇員工提出「借發票買咖啡」經驗，引發網友熱議與討論。（示意圖／CTWANT）

圖文／CTWANT

近日有網友分享，他到中油排隊洗車、加油時，被員工詢問能否「代刷咖啡發票」，即是將咖啡的價格併入他的消費中，再私下補錢，但他擔心是詐騙，且考慮到食安問題，便當場拒絕。文章一出，就有網友解答，「他們有業績壓力」、「員工想自己花錢幫自己做業績」。

這位民眾在Dcard發文表示，當時他前往中油加油，因場地動線安排，需要先洗車再加油，而在排隊過程中，就有位員工上前確認他想洗車的價位，接著詢問他是否要加購咖啡，他當場婉拒，對方進一步提出「可不可以把咖啡的發票打在你的發票上，然後我們稍後把咖啡的錢給你」。

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原PO直言，他當下覺得有點奇怪，對方聲稱是員工想喝咖啡，如果顧客加購會便宜10至20元，但他擔心若員工喝完有什麼食安問題，後續可能被波及，最後還是以「不好意思，不太方便」、「我趕時間」拒絕。

對此，原PO疑惑道，如果加油站員工單純想喝咖啡，應該還是能自己花錢買，「這是什麼新型的詐騙方式嗎？」

貼文曝光後，不少鄉民紛紛在底下留言，「他們需要咖啡的業績，不是詐騙，不用怕」、「中油有咖啡業績壓力，可是賣汽油的搞咖啡業績真的很怪」、「可能洗車送咖啡之類的，他們要衝業績，跟他負擔起不起沒啥關係」、「洗車附帶是最便宜的買咖啡方式」、「其實就是員工需要有業績，如果你願意其實可以配合一下，幫忙他們做業績，沒多少錢，但有幫助」。

也有人指出，「上次喝中油咖啡，不錯喝喔」、「中油咖啡真的不錯喝，我會買」、「現在是什麼都要咖啡就對了」、「對一個在加油站打工的人，想省20元我覺得很正常啊」、「業績是業績，我不管，樓上一堆人說 幫忙做業績，我就問食安問題誰負責」、「食安問題，那也是中油自己的問題」。

還有位自稱是加油站員工的網友說明，「員工路過，不是詐騙，他們有一定杯數的業績壓力，這情況大概是有在喝咖啡的員工想自己花錢幫自己做業績，但員工買沒有比較便宜，優惠都給顧客了，所以想要業績的同時又想省點錢才會這樣問你。」

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