索馬利蘭PO我國旗歡迎賴清德訪非　綠黨團讚正面訊息：抵擋中共壓力

▲民進黨團書記長、立委范雲。（圖／記者劉耿豪攝）

記者詹詠淇／台北報導

總統賴清德本周將出訪非洲友邦史瓦帝尼王國，索馬利蘭共和國外交暨國際合作部在台灣時間19日下午在社群平台X發文歡迎賴清德到訪史瓦帝尼，圖卡上更放上索馬利蘭與中華民國台灣國旗。對此，民進黨團書記長范雲今（20日）表示，這代表他們願意抵擋中共壓力，看見民主的台灣，選擇跟台灣做朋友，而非進入所謂的「一中」框架，這是非常正面的訊息，民進黨團樂觀其成。

總統賴清德將於本周三（22日）出訪非洲友邦史瓦帝尼王國，值得注意的是，索馬利蘭共和國外交暨國際合作部於台灣時間19日下午，透過社群平台X上發布貼文，圖卡放上索馬利蘭與中華民國台灣國旗，貼文中表示「索馬利蘭共和國政府誠摯祝賀賴清德總統閣下於2026年4月22日至26日正式訪問史瓦帝尼，此行是賴總統上任以來首次訪問非洲」。

▲索馬利蘭透過社群平台發文，歡迎總統賴清德造訪非洲。（圖／索馬利蘭社群平台X）

民進黨團書記長范雲今（20日）表示，民進黨團都樂見，不管是亞洲、非洲或世界其他地方的政要發文歡迎來自中華民國台灣的總統賴清德，這代表他們都願意抵擋中共壓力，看到民主的台灣，且台灣交朋友的方式都是能夠互惠的，那才是真正的朋友。

范雲指出，這次賴清德的出訪，不只對非洲盟邦實質深化彼此關係，不論是在數位醫療、產業，還有協助其強化安全作為上，都有實質彼此的交流，「他針對的是非洲所有國家，未來都可以選擇跟中華民國做朋友，而不是進入所謂的一中框架」。這是非常正面的訊息，民進黨團樂觀其成。

針對此次出訪，外交部長林佳龍今受訪時也表示，總統出訪都有往例，邦交國應邀出訪天經地義，中共抗議也不奇怪，這並不影響台史邦交，特別這次出訪定為台史同慶攜手共榮，也會展現台灣在史瓦帝尼的邦交成果，特別是榮邦計畫，預計參訪教育醫療產業，以及開發中的台商產業園區等。

林佳龍指出，（外交部）在非洲五個國家有六個館處，包括索馬利蘭是「準邦交關係」，在網站上有表達歡迎賴清德到非洲國家，另外有將近11個國家，非常多國際友人也透過各種方式表達歡迎。