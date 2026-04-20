旗津廟會遶境爆口角！百串鞭炮鋪滿路　警制止遭「人牆」圍困

記者吳世龍／高雄報導

高雄市旗津區昨（19）日傍晚發生一起廟會遶境爭議事件。旗津三路上一間宮廟進行遶境活動時，因在道路上堆放大量鞭炮準備施放，遭維護秩序的員警當場制止。過程中雙方一度爆發口角，員警甚至遭到人牆包圍，氣氛一度緊張，所幸最後和平落幕，警方並依法對廟方開出罰單。

▲旗津區一間宮廟進行遶境活動時，因在道路上堆放大量鞭炮準備施放，遭員警當場制止，雙方一度爆發口角，員警甚至遭到人牆包圍。（圖／記者吳世龍翻攝，下同）

鼓山分局表示，19日18時許，員警於旗津三路執行廟會交通疏導勤務時，發現廟方人員違規將大量煙火爆竹堆放於車道上。考量到現場人潮密集且具備高度公共危險，警方立即上前要求停止施放。

不料，制止行動引起部分宮廟人員情緒激動，雙方發生言語爭執，員警一度被現場民眾包圍。經警方持續理性溝通並重申法規，廟方最終配合停止燃放行為，並移除道路障礙物，現場未進一步發生肢體衝突或施暴情事。

據了解，該廟會活動雖事前已向鼓山分局申請核准路權，且警方也召開過協調會議，告誡廟方必須遵守相關規範，但活動當日仍發生沿路鋪設鞭炮之行為。針對廟方在道路堆放足以妨害交通之物品，警方已依道路交通管理處罰條例第82條第1項第1款規定製單舉發，最高可處2,400元罰鍰。