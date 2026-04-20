最潮遶境！300輛哈雷重機齊聚彰化　2米高「大黃蜂」吸睛

▲大甲媽遶境進南彰化，約有300輛造價共3億，齊聚現身迎轎。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

大甲媽祖遶境隊伍昨（19日）進入南彰化，沿途信眾熱情不減。其中最吸睛的，莫過於高達兩公尺的「大黃蜂變形金剛」造型裝扮，以及由300輛哈雷重機組成的迎駕車隊，總身價估計超過3億元，宛如大型戶外嘉年華，信眾紛紛搶拍。

這場重機迎媽祖的盛事，吸引全台各地近3百位騎士專程集結在彰化參加。他們在溪州定點等候，一起團拜、鑽轎腳，不僅感受到滿滿的宗教氛圍，也提供了一個難得的機會，讓全國騎士共同見證、傳承台灣的傳統文化。

▲大甲媽繞境進南彰化，約有300輛造價共3億，齊聚現身迎轎。（圖／民眾提供）

現場重機車隊規模壯觀，不少車輛單價就要2、3百萬，車隊總價值超過3億元。不過騎士們也強調「車價不是重點，誠心最重要」，他們用這份獨特又充滿力量的方式，展現對媽祖的敬意。

除了重機車隊，遶境隊伍中最受小朋友喜愛的，是一個造價2萬5千元、2公尺高的「大黃蜂變形金剛」。這套裝扮由宮廟主委親自穿戴登場，整套服裝以塑膠材質打造，搭配機械外觀設計，底座有踩高蹺設計，約比一般高40公分，很耗體力，遠遠看過去就像電影角色直接走進現實世界，吸引現場大小朋友熱情搶拍。

同行的還有大猩猩與超萌大青蛙，在電子舞曲音樂加持下，不時扭動跳舞與民眾互動，成功炒熱現場氣氛，讓整段遶境就像一場歡樂的街頭派對。

▲大黃蜂機器人、大猩猩及超萌青蛙現身。（圖／民眾提供）