　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

婦人帶飛機餐入境挨罰20萬沒繳　鴻海股票遭扣押！她立馬繳清

▲▼新北1名60多歲江姓婦人帶含有豬肉的飛機餐入境，沒依法申報檢疫被罰20萬元罰鍰。（圖／行政執行署新北分署）

▲江姓婦人把沒吃的飛機餐帶入境，未依法申報檢疫被罰20萬元罰鍰，她繳錢感嘆不知內含豬肉成分，代價太沉重。（圖／行政執行署新北分署提供）

記者黃哲民／新北報導

新北1名江姓婦人去年（2025年）底搭機回台，順手帶1份沒吃的飛機餐入境，被查出內含豬肉成分未申報檢疫，挨罰20萬元，江婦欠繳被移送行政執行署新北分署強制執行、足額扣押她名下的鴻海股票，江婦被證券商通知，趕緊到案繳清解封，感嘆這份飛機餐代價實在太沉重。

現年60多歲的江婦，去年12月搭機從歐洲返台，途經對岸上海機場轉機，當時她沒食慾，留下航班提供的飛機餐，抵台後順手帶入境，被海關攔檢發現餐點含有豬肉製品，江婦未申報檢疫、違反《動物傳染病防治條例》，被移送農業部動植物防疫檢疫署基隆分署裁罰20萬元罰鍰。

江婦逾期未繳納，今年（2026年）2月被移送新北分署強制執行，新北分署立刻啟動保全程序，今年3月從江婦名下的股票中，足額查扣價值20萬元的鴻海股票。

江婦接獲券商通知，趕緊聯繫新北分署表明願繳納罰鍰，日前到案時，江婦強調不知道飛機餐裡面有豬肉製品、她當下沒拆開來吃，不服裁罰已提起訴願。

新北分署好心解說政府嚴防非洲豬瘟疫情從境外移入，持續強化邊境管制，攜帶豬肉製品入境未申報檢疫會受罰，而提起訴願期間，原則上不停止強制執行。

江婦聽完表示理解，當場現金付清罰鍰，感嘆只是不想浪費食物，卻挨罰20萬元，這份飛機餐代價實在太沉重，已深刻記取教訓、絕不再犯。

新北分署提醒民眾，出國返台應注意隨身行李與餐點，切勿攜帶任何動植物產品入境，尤其含豬肉成分製品，不論購買或是飛機上沒吃完的餐點，若未經申報入境即屬違法。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
428 1 3634 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
一家3口殞命！勇父「衝進火場救妻女」成最後身影
無糖手搖飲「果汁卻早加糖」　龜記回應了！網不買單
才公開正妹女兒IG！　吊車大王曝「帳號被封了」
知名黑白切少東遭「斷手腳丟包」！　父母出國手機狂震　
飛機餐沒吃帶入境　挨罰20萬不繳慘了！鴻海股票遭扣押
快訊／股后、權后同步刷新天價　4檔千金股亮燈漲停
高爾夫工程師1家3口命喪火窟　娘家夜奔認屍

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

大砲議員夫進食材「洗產地」賣學校　檢警直搗倉庫搜索5萬交保　

日黑幫「稻川會｣來台購毒　揪出金主地下換匯「1年2億日幣」

黑白切少東遭「斷手腳丟包急診」！父母出國手機狂震　下機急奔醫院

嘉義惡火一家3口困陽台殞命！勇父「衝進火場救妻女」成最後身影

快訊／高雄塑膠工廠火警！廠房竄濃煙　1女跳樓逃生急送醫

男喪母情緒失控！大鬧桃園夜市恐嚇攤商踹機車　遇刺青哥制止秒慫

國1台南段連環車禍！4車追撞1翻覆　5大1小送醫

火吞高爾夫工程師1家3口！娘家親媽夜奔認屍...消防署急派專家

最潮遶境！300輛哈雷重機齊聚彰化　2米高「大黃蜂」吸睛

快訊／美容教母作醫美打牛奶針猝死　診所負責人判賠361萬確定

大甲媽遶境搶轎爆血光！顏清標批：對媽祖不敬重　心疼受傷3警

沈玉琳化療「痔瘡破掉血崩」怕丟臉　堅持活下去：不讓我老婆改嫁！

4年零暴力破功！大甲媽遶境彰化爆大亂鬥 　3警受傷

85度C用餐遇劫！苗栗男遭暴衝71歲嬤撞死　家屬悲抵殯儀館相驗

史上最晚！大甲媽延誤7小時過「一級戰區」 民生地下道　再爆第二波推擠

丁噹苦練台語歌：愛拼才會贏！　阿弟代喊話「希望早點嫁出去」

「我太太沒來」蕭煌奇調情陳怡婷　她圓夢合唱狂讚：行走的AI

汽車後視鏡變「一片雪花」以為故障　真相大白網友笑翻啦

紅衣男突衝出趴地「強行鑽轎底」　白沙屯媽祖急煞右轉閃人

多慧下班主場變敵營 　當面被喊中信總冠軍瞬間不嘻嘻XD

大砲議員夫進食材「洗產地」賣學校　檢警直搗倉庫搜索5萬交保　

日黑幫「稻川會｣來台購毒　揪出金主地下換匯「1年2億日幣」

黑白切少東遭「斷手腳丟包急診」！父母出國手機狂震　下機急奔醫院

嘉義惡火一家3口困陽台殞命！勇父「衝進火場救妻女」成最後身影

快訊／高雄塑膠工廠火警！廠房竄濃煙　1女跳樓逃生急送醫

男喪母情緒失控！大鬧桃園夜市恐嚇攤商踹機車　遇刺青哥制止秒慫

國1台南段連環車禍！4車追撞1翻覆　5大1小送醫

火吞高爾夫工程師1家3口！娘家親媽夜奔認屍...消防署急派專家

最潮遶境！300輛哈雷重機齊聚彰化　2米高「大黃蜂」吸睛

快訊／美容教母作醫美打牛奶針猝死　診所負責人判賠361萬確定

海外粉絲熱議「動畫拯救無數人」！七龍珠、火影成為人生指引

核彈級優勢！美評估伊朗「武器庫存曝光」　足以封鎖荷莫茲

星巴克4／21起「大杯以上買一送一」　10款指定品項點到多賺一杯

Mister Donut「2款愛心甜甜圈」迎母親節　限時買5送1

容量滿了！進LINE清手機「老闆6年心血毀了」　一票中招：爛設計

柯佳嬿吃太鹹急求救消水腫！　釣出網友獻技「10招救女演員」

大砲議員夫進食材「洗產地」賣學校　檢警直搗倉庫搜索5萬交保　

51歲婦喪夫獨養2幼子陷困境　東港警+善心人士送暖解燃眉之急

泰15歲少女「潑水節」遭軍人拖公廁性侵　監視器畫面曝光

中配任職引國安疑慮　健保署：僅訓練未接觸機敏資料

Jisoo親哥爆性侵！又遭控家暴　她直播曾喊：自己為自己負責

社會熱門新聞

妻買12萬諮商課！暴怒夫颱風夜丟行李要她滾

黑白切少東遭「斷手腳丟包急診室」！　父母下機直奔醫院

透天厝大火僅1消防車能進去釀3死

屏東男被斷手斷腳「塞BMW後車廂」！　渾身血丟包畫面曝光

快訊／上班快改道！　國1「6車追撞」塞爆

轎車駕駛吸菸挨罰　嗆警「哪個法條說不准抽」

快訊／大甲媽遶境爆衝突！嫌晚間收押

嘉義透天厝大火　一家三口慘死

快訊／台中14歲少年與家人爭吵！墜樓不治

火吞工程師1家3口！娘家夜奔認屍...消防署急派專家

大甲格鬥盃「3警掛彩」　彰警台中再逮3男

北市男「壞習慣奪一命」　鄰居逃生不及嗆死

婦人帶飛機餐入境挨罰20萬沒繳　股票遭扣押立馬繳清

呂秋遠孩子媽車禍　遭無照酒駕男飆180撞

更多熱門

相關新聞

蝦傳人病毒CMNV恐致眼疾　專家：「疾病可治」國內尚無確診

蝦傳人病毒CMNV恐致眼疾　專家：「疾病可治」國內尚無確診

近來社群網路熱議，中國大陸出現「隱蔽性死亡野田病毒(CMNV)」蝦傳人病例，導致「持續性高眼壓病毒性前葡萄膜炎」（POH-VAU），嚴重恐失明。黃斑部醫學會今（18）日發表聲明指出，國內尚無確診病例，現有醫療已有成熟治療模式；生鮮食材無風險，請民眾勿恐慌。

嘉義違規廚餘養豬　林姓養豬戶遭重罰346萬

嘉義違規廚餘養豬　林姓養豬戶遭重罰346萬

立院質疑美要求進口發芽、腐爛馬鈴薯　衛福部：斷章取義

立院質疑美要求進口發芽、腐爛馬鈴薯　衛福部：斷章取義

凌晨偷運廚餘！芬園2豬場遭突襲　業者慘吞40萬罰單、豬隻全管制

凌晨偷運廚餘！芬園2豬場遭突襲　業者慘吞40萬罰單、豬隻全管制

偷載台中廚餘餵豬被抓包！彰化2豬場恐吞400萬罰單

偷載台中廚餘餵豬被抓包！彰化2豬場恐吞400萬罰單

關鍵字：

飛機餐非洲豬瘟邊境管制防疫檢疫行政執行署新北分署

讀者迴響

熱門新聞

2段變天全台變色　紅爆雷雨彈轟炸

小S淚認發起「大S最後日本旅行」

他喊小一自己上學沒人信！網曝治安轉捩點

YT公布割頸案「乾哥乾妹」姓名照片　點閱破177萬！

妻買12萬諮商課！暴怒夫颱風夜丟行李要她滾

家具大亨翻車資產淪法拍　起家厝大降2211萬拍定

想靠慢跑重振男性雄風？泌尿醫曝2運動最有效

蕾菈開願月付8萬租不到房！條件精準踩中房東2地雷

郵局怪現象「支局經理找嘸人」　剛派任就申請降調

黑白切少東遭「斷手腳丟包急診室」！　父母下機直奔醫院

女乘客狂聊色「想肉償抵車資」突脫內衣：抓一下嗎？

郭靜純揭「移民加拿大真相」　淡出演藝圈7年曝近況

《星光》女星24歲為愛輕生！　隔18年戰友痛喊「真的好傻」粉看哭

透天厝大火僅1消防車能進去釀3死

70年老郵局熄燈！「存錢寄件全終止」 在地人不捨

更多

最夯影音

更多
大甲媽遶境搶轎爆血光！顏清標批：對媽祖不敬重　心疼受傷3警

大甲媽遶境搶轎爆血光！顏清標批：對媽祖不敬重　心疼受傷3警
沈玉琳化療「痔瘡破掉血崩」怕丟臉　堅持活下去：不讓我老婆改嫁！

沈玉琳化療「痔瘡破掉血崩」怕丟臉　堅持活下去：不讓我老婆改嫁！

4年零暴力破功！大甲媽遶境彰化爆大亂鬥 　3警受傷

4年零暴力破功！大甲媽遶境彰化爆大亂鬥 　3警受傷

85度C用餐遇劫！苗栗男遭暴衝71歲嬤撞死　家屬悲抵殯儀館相驗

85度C用餐遇劫！苗栗男遭暴衝71歲嬤撞死　家屬悲抵殯儀館相驗

史上最晚！大甲媽延誤7小時過「一級戰區」 民生地下道　再爆第二波推擠

史上最晚！大甲媽延誤7小時過「一級戰區」 民生地下道　再爆第二波推擠

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面