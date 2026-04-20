婦人帶飛機餐入境挨罰20萬沒繳　鴻海股票遭扣押！她立馬繳清

▲江姓婦人把沒吃的飛機餐帶入境，未依法申報檢疫被罰20萬元罰鍰，她繳錢感嘆不知內含豬肉成分，代價太沉重。（圖／行政執行署新北分署提供）

記者黃哲民／新北報導

新北1名江姓婦人去年（2025年）底搭機回台，順手帶1份沒吃的飛機餐入境，被查出內含豬肉成分未申報檢疫，挨罰20萬元，江婦欠繳被移送行政執行署新北分署強制執行、足額扣押她名下的鴻海股票，江婦被證券商通知，趕緊到案繳清解封，感嘆這份飛機餐代價實在太沉重。

現年60多歲的江婦，去年12月搭機從歐洲返台，途經對岸上海機場轉機，當時她沒食慾，留下航班提供的飛機餐，抵台後順手帶入境，被海關攔檢發現餐點含有豬肉製品，江婦未申報檢疫、違反《動物傳染病防治條例》，被移送農業部動植物防疫檢疫署基隆分署裁罰20萬元罰鍰。

江婦逾期未繳納，今年（2026年）2月被移送新北分署強制執行，新北分署立刻啟動保全程序，今年3月從江婦名下的股票中，足額查扣價值20萬元的鴻海股票。

江婦接獲券商通知，趕緊聯繫新北分署表明願繳納罰鍰，日前到案時，江婦強調不知道飛機餐裡面有豬肉製品、她當下沒拆開來吃，不服裁罰已提起訴願。

新北分署好心解說政府嚴防非洲豬瘟疫情從境外移入，持續強化邊境管制，攜帶豬肉製品入境未申報檢疫會受罰，而提起訴願期間，原則上不停止強制執行。

江婦聽完表示理解，當場現金付清罰鍰，感嘆只是不想浪費食物，卻挨罰20萬元，這份飛機餐代價實在太沉重，已深刻記取教訓、絕不再犯。

新北分署提醒民眾，出國返台應注意隨身行李與餐點，切勿攜帶任何動植物產品入境，尤其含豬肉成分製品，不論購買或是飛機上沒吃完的餐點，若未經申報入境即屬違法。