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台中男闖紅燈遭開單　罵警「去死+五字經」還奪安全帽攻擊

記者白珈陽／台中報導

台中市1名林姓男子昨天（19日）晚間在路口違規徒步闖紅燈，巡邏員警見狀上前準備開單，但林男一度不願配合出示證件，還以「五字經」辱罵員警，甚至搶走員警的安全帽攻擊，造成員警頭部受傷，行徑十分誇張，經支援警力趕赴到場，將林男壓制逮捕，偵訊後依傷害、妨害公務、公然污辱等罪嫌移送台中地檢署。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲林男違規徒步闖紅燈遭攔查，竟對警辱罵五字經、奪安全帽攻擊。（圖／記者白珈陽翻攝）

根據路口監視器及警方秘錄器畫面顯示，林男在一處路口斑馬線違規闖紅燈，無視呼嘯而過的車輛走向對街，員警依法上前攔查，但林男先是裝傻「闖紅燈？我開車嗎？」，員警告知行人闖紅燈一樣屬於違規，只見林男低聲說了一句「他X的」，隨後反問「你哪個分局的？」，態度非常囂張。

待員警回覆服務於何安派出所，林男突然爆吼「何你去死（台語）！幹你XXX！」想要轉身離去，員警立刻制止，後續確認身份過程中，林竟再次辱罵五字經，員警欲依現行犯將他逮捕，林男激烈反抗，雙方爆發衝突。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲林男闖紅燈。（圖／記者白珈陽翻攝）

台中市第六警分局指出，何安派出所胡姓員警昨日晚間7時許，在西屯區青海路一段與重慶路口攔查1名違規穿越人行穿越道的林姓男子（47歲），過程中林男拒不配合，並出言辱罵胡員，經胡員制止並告知相關法律責任後，林男才出示證件。

警方說，惟確認身分過程中，林男再度出言辱罵，胡員遂依現行犯依法實施逮捕，過程中林男激烈反抗，胡員為制止其抗拒行為，依法使用必要強制力（警棍）制止，林男竟趁隙奪取員警安全帽攻擊，並致胡員頭部擦挫傷，所幸現場民眾見狀協助制止，並於支援警力到場後，順利將林男壓制逮捕，全案後續依法移送台中地檢署偵辦。
 

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