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中女中施工「5月前沒冷氣」像蒸籠　學姐議員怒：別犧牲學生

▲市議員質詢中女中議題。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲市議員質詢中女中無冷氣議題，包括謝家宜、張芬郁等台中女中校友都為學妹發聲。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

台中女中近日因校方進行校舍外牆防水隔熱工程，導致施工範圍內的18個班級教室，至5月底前都無法開啟冷氣，學生控訴教室宛如「蒸籠」，甚至有人上課上到頭暈、差點中暑；更有學生爆料，校長以「我在家也沒開冷氣」回應，遭批缺乏同理心，學生憤而發起「一人一信灌爆市長信箱」行動。此議題也成為今天議會質詢焦點，多位台中女中畢業的「學姐議員」也要求教育局介入。

台中市議會今日進行質詢，民進黨市議員謝家宜、張芬郁、陳雅惠、陳淑華、陳俞融、蕭隆澤等多位議員聯合發聲，關心中女中學生因工程影響學習環境與健康的問題。

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▲中女中外牆維修。（圖／民眾提供）

▲台中女中近期正在進行外牆維修。（圖／民眾提供）

身為中女中校友的學姐議員謝家宜痛批，工程從1月底施作至今尚未完工，學生已忍受許久，校方卻毫無配套，直到學生上週五發起「3分鐘灌爆市長信箱」行動，教育局才知情，校方才開始配發水冷扇。謝家宜強調，學生只是爭取最基本的學習環境，教育局應持續關注並提供協助，不應因工程犧牲學生權益。

同樣畢業於中女中的市議員張芬郁也力挺學妹，直言這並非天災，而是「人為行政規劃缺失」。她批評，教育局不能總以「學校自主」帶過，若有學生真的中暑才遺憾就太遲了，並要求教育局督導各校，應盡量將大型工程安排在寒暑假，避免在學期間動工影響學生。

市議員陳雅惠則表示，校舍工程絕不能以犧牲學生健康為代價，要求教育局立即盤點受影響範圍，儘速提出降溫、調課及補救方案，確保學生能在安全、基本的環境下安心學習。對此，教育局承諾將介入督導，確保學生受教權益不受侵害。

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