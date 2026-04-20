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陸男子酒後吞150顆藥！捲成一團藥石　ICU反覆洗胃43分鐘才脫險

▲深圳男子酒後誤吞150顆藥片，在腹內形成持續排毒的藥石。（圖／翻攝光明網）

▲深圳男子酒後誤吞150顆藥片，在腹內形成持續排毒的藥石。（圖／翻攝光明網，下同）

記者魏有德／綜合報導

深圳一名24歲男子林浩（化名）酒後意識不清，誤吞約150顆藥，導致嚴重藥物中毒並在胃內形成會持續釋放毒性的「藥石」，送醫時，醫院使用一般性「洗胃」方式也無法解決，最終只得透過胃鏡手術清除，反覆操作歷時43分鐘才成功排除危機。林浩術後一日才恢復清醒，挽回一條性命。

▲深圳男子酒後誤吞150顆藥片，在腹內形成持續排毒的藥石。（圖／翻攝光明網）

《光明網》報導，24歲的男子林浩（化名）喝白酒後一時糊塗，吞下了150片藥，被發現時已意識模糊，年輕的生命危在旦夕！

林浩由姐姐發現異狀後送醫，當時距離服藥已約3小時。北大深圳醫院急診科判斷為藥物中毒，立即進行洗胃、補液與導瀉等處置，但患者意識未見改善，反而陷入昏迷，血中藥物濃度持續上升。

▲深圳男子酒後誤吞150顆藥片，在腹內形成持續排毒的藥石。（圖／翻攝光明網）

醫院進一步檢查顯示，林浩胃內形成大量團塊狀高密度影，也就是俗稱「藥石」的結合物，一般洗胃無法清除，此外，胸部影像顯示已出現吸入性肺炎。對此，醫師指出，藥石持續釋放毒性，加上肺部感染，可能引發多重器官衰竭。

院方隨即啟動多專科團隊會診，由急診、重症醫學與消化內科組成團隊，決定採取胃鏡手術清除藥石。患者轉入重症監護病房（EICU），在全身麻醉及氣管插管下進行治療。

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