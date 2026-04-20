哈瑪斯傳重大讓步　準備交出數千支自動步槍和武器

▲哈瑪斯武裝成員 。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯2名官員透露，哈瑪斯準備交出數千支隸屬於加薩警察部隊及其他內部安全單位的自動步槍與武器。如果實現，這對哈馬斯來說將是一項重大讓步，因為哈瑪斯迄今一直公開抵制放棄任何武器，但這項讓步遠未達到以色列與美國的要求。

傳哈瑪斯讓步 交出數千自動步槍

紐約時報報導，哈瑪斯官員稱願意把上述武器移交給巴勒斯坦行政委員會，此委員會由美國主導的和平委員會設立。此前，哈瑪斯已表示願意把加薩公共服務的治理責任移交給美國支持的委員會。

只不過哈瑪斯的這項提議與以色列及美方的期待仍有落差，也就是加薩全面解除武裝與去軍事化的目標。目前哈瑪斯並未解散其武裝戰鬥部隊，顯示其仍有意在以色列和美國的反對聲浪下繼續掌控該地區。

值得注意的是，哈瑪斯交出武器的決策僅針對警察體系，當這2名官員被問及委員會是否有權利沒收哈馬斯軍事派系的武器時，並未給出明確答覆。

據專家估計，哈瑪斯軍事派系持有的武器遠多於警察部隊，包括數以萬計的自動步槍及反坦克火箭等重型武器，而且該組織一直抵制加薩全面非軍事化的要求。

分析人士認為，哈瑪斯對紐約時報發表的內容，標誌著哈瑪斯在解除武裝問題上的立場出現轉變，這可能是做出更多讓步的初步妥協，也可能只是轉移國際壓力的緩兵之計。