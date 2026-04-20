PHILIPS半固態行動電源登場　體積縮小、防爆全面升級

記者蘇晟彥／綜合報導

PHILIPS 20日宣布正式推出半固態行動電源GoodCube穩固充系列，首創完整公開電芯組成材料，同時通過穿刺擠壓測試，相較於傳統鋰電池安全性躍升2.5倍，搭配代理商雙全國際1+1年的保固，打造市面上安全穩固的行動電源；而Belkin 因應多元使用需求，推出涵蓋跨裝置應用的完整充電方案，可同時為手機、耳機與智慧型手錶提供快速充電。

▼PHILIPS 推出半固態行動電源GoodCube穩固充系列。（圖／雙全國際提供）

延續PHILIPS FunCube與黑金剛兩大行動電源系列產品，PHILIPS正式推出下一代的半固態行動電源GoodCube穩固充，產品包含輕薄機身、自帶雙線且有台灣BSMI與中國CCC雙認證的Qi2磁吸固態行動電源GoodCube Slim；自帶插頭、35W PD快充的GoodCube Pro；和具備Qi2.2的三合一充電座GoodCube Cool。

電解液減少60% 更輕更安全

半固態行動電源在電芯採用膠狀電解質，相較於傳統液態電解質內的電解液含量更低，因此結構穩定性更高，安全性也更優於傳統行動電源。而相較於市面上參差不齊的半固態行動電源產品，PHILIPS GoodCube讓消費者安心，首度公開產品電芯組成材料，5%電解液含量更是趨近0%電解液的全固態電芯。

而體感上，對比傳統行動電源的電解液約12%，PHILIPS GoodCube Slim與GoodCube Pro降低60%的重量。連結到外觀，兩款產品也大幅縮減體積，更方便使用者攜帶。對比同樣自帶插頭的 FunCube 3.0行動電源與GoodCube Pro，體積足足縮小50%。

【延伸閱讀】

行動電源爆炸怎麼辦？專家2步驟保平安 不鏽鋼鍋能成防爆神器！



三款產品 滿足全方位充電需求

PHILIPS GoodCube系列能滿足各種族群、情境的使用需求。GoodCube Slim重量最輕僅200.5公克，適合通勤族減輕負擔，自帶兩條22.5W的Type-C線，加上Qi2的15W無線充電與雙孔USB，可同時供給5款裝置充電。而自帶AC插頭的GoodCube Pro，最高35W的PD快充，滿足長時間在外的旅遊與商務需求。

針對居家或辦公室使用，也可添購GoodCube Cool三合一充電座，支援手機、無線耳機、手錶（Apple Watch與Galaxy Watch）同步充電，Qi2.2的磁吸充電盤背面配置風扇，確保散熱讓充電更加高效穩定。最特別的是附上顯示充電狀態的全彩螢幕，電壓與電流一目了然。

▲Belkin UltraCharge 模組充電座。（圖／Belkin提供）

此外，Belkin 推出 UltraCharge 模組充電座，主打跨系統支援，同時支援 Apple Watch 與主流 Android Watch 裝置的三合一充電方案，可同時為手機、耳機與智慧型手錶提供快速充電。相較多數僅以 Apple 為主設計的多合一充電器，增加使用彈性也為跨平台商務用戶提升便利。

UltraCharge Pro 二合一折疊磁吸充電器則專為 Apple 使用者打造，可同時為 iPhone 與 Apple Watch 充電，並具備可伸縮高度與多型態變化設計，無論於飯店、機場或咖啡廳等場景，皆能靈活調整使用方式並維持穩定高效的充電體驗。

兩款產品皆採多合一設計，有效節省收納空間並減少攜帶多組充電器的負擔，不僅提升外出便利性，也降低遺漏配件的風險，特別適合旅遊與戶外情境，讓行動生活更加輕鬆有序。