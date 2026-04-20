政府開放發芽馬鈴薯進口？　民進黨駁：嚴守3把關、訊息操作意圖明顯

▲民進黨團書記長范雲、副幹事長陳培瑜。（圖／記者劉耿豪攝）

記者詹詠淇／台北報導

對於網傳「政府開放發芽馬鈴薯進口」，民進黨今（20日）澄清並強調，馬鈴薯從進口前、進口時到上市後，政府有完整把關機制， 衛福部與農業部全程有3道嚴格關卡。謠言刻意把個別處理規範扭曲成「食安破口」，甚至搭配「疑美論」操作，試圖抹黑台美經貿合作成果。對照持續吹捧中國所謂「惠台措施」，訊息操作意圖及目的相當明顯。民進黨團副幹事長陳培瑜也說，國民黨議員的夫婿疑似在相關食材上「改標示」，把原本是中國進口的食材洗產地、貼不實標示進到市場販售，這才是最大的問題。

民進黨今（20日）表示，這幾天網路上突然流傳「政府開放發芽馬鈴薯進口」的說法，這完全不是事實，事實是，馬鈴薯從進口前、進口時到上市後，政府有完整把關機制，流程清楚、標準嚴格。腐爛、發霉、發芽的馬鈴薯，都會「整顆丟棄不能加工」，和國際標準一致，政府「沒有開放發芽馬鈴薯」。

民進黨說明，馬鈴薯進口與食用， 衛福部與農業部全程有3道嚴格關卡。第1關，抵台前「防發芽」處理，依農業部規定須完成清洗、施用發芽抑制劑，並附植物檢疫證明。

民進黨指出，第2關，邊境「雙重把關」：必須同時通過農業部檢疫、衛福部食品衛生標準查驗。第3關，上市後「抽驗機制」：針對市售產品持續抽驗，確保流通食品安全。

「以上關卡中，只要發現腐爛、發霉、發芽的馬鈴薯，一律『整顆丟掉』，民進黨強調，因為，所有食品原料都必須符合「食品中污染物質及毒素衛生標準」，進口農產品也必須符合農業部檢疫規範，沒有模糊空間。

民進黨認為，這次「發芽馬鈴薯」的謠言，是刻意把個別處理規範扭曲成「食安破口」，甚至搭配「疑美論」操作，試圖抹黑台美經貿合作成果。對照持續吹捧中國所謂「惠台措施」，這種訊息操作的意圖及目的相當明顯，請大家提醒親朋好友別上當了。

▲馬鈴薯進口到食用，嚴守3道把關。（圖／翻攝自Facebook／民主進步黨）

民進黨團書記長范雲、副幹事長陳培瑜今也在黨團記者會被問及相關問題，范雲強調，食品、食安絕對不能打折，這是民進黨團最重要的立場，也絕對會監督，網路上有非常多假訊息，請大家幫忙一起澄清。

陳培瑜補充，國民黨議員的夫婿（指國民黨高雄議員邱于軒的丈夫張簡正偉）疑似在相關食材上「改標示」，把原本是中國進口的食材洗產地、貼不實標示進到市場販售，甚至進到營養午餐，這才是最大的問題。

陳培瑜認為，如果民間有這些不肖業者，甚至跟國民黨公職有關係，這才是全台灣人要去關心的，為什麼放任這些人在地方做壞事？食安問題不能打折，行政院或各縣市政府都應該嚴格把關，馬鈴薯的把關也並非從昨天新聞出來才開始，衛福部對邊境進口的食物相關把關從來沒有鬆懈過，相關謠言要拜託大家一起澄清，所有食安把關絕對不會鬆懈。

陳培瑜也說，國民黨議員先生做的壞事，後續由司法調查，但在產業中做壞事，真的是一顆老鼠屎壞了一鍋粥，國民黨真的很會。