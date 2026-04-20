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大陸 大陸焦點 特派現場

影／北京觀眾驚呼「今年機器人跑真快！」　去年冠軍進化神速

記者任以芳／綜合報導

北京亦庄19日出現科幻感十足的景象。隨著起跑鳴槍，1.2萬名跑者與100多台人形機器人戰隊同時出發，正式啟動「2026北京亦庄半程馬拉松」。綜合今年機器人災難現場相較去年進步非常多，跌倒次數也降低。「今年機器人跑得真快！」也是現場觀眾最大感想。

綜合陸媒報導，本次機器人組分為自主導航與遙控兩種模式。機器人組冠軍「齊天大聖隊」榮耀自研的自主導航機器人「閃電」，優異的硬體設計與算法，最終以50分26秒的驚人成績奪冠，不僅改寫大會紀錄，更超越目前人類半程馬拉松57分20秒的世界紀錄。

▲▼ 榮耀人形機器人「閃電」、北京人形機器人創新中心自研的「具身天工Ultra」 。（圖／翻攝 通視）

▲ 榮耀人形機器人「閃電」今年奪冠 。（圖／翻攝 通視）

賽後，榮耀測試開發工程師杜曉迪表示，奪冠的「閃電」機器人外觀參考優秀運動員體態，擁有長達0.95公尺的腿部設計。團隊把手機終端技術成功遷移至機器人領域，正是此次奪冠的核心關鍵。

「今年機器人跑得真快！」也是現場觀眾的感想。根據賽事組委會資料顯示，2025年只有6台機器人完賽、最好成績2小時40分，大多數都是倚賴「遙控技術」；本屆（2026年）有超過四成的隊伍選擇有挑戰性的「自主導航模式」，技術比去年明顯提升非常多。

北京人形機器人創新中心自研的「具身天工Ultra」則是另一個焦點。它在完全零人工干預的自主模式下，以1小時15分跑完全程。比起去年它自己創下的紀錄，這台機器人足足縮短了約1小時25分鐘的門檻。

看見機器人跑得比自己快，另一邊「人類選手」紛紛拿手機拍攝紀錄，精進程度讓現場專業跑者直言「難以想像」。

▼ 「具身天工Ultra」打破自己去年紀錄，跑步快又穩。（圖／翻攝 通視）

▲▼ 榮耀人形機器人「閃電」、北京人形機器人創新中心自研的「具身天工Ultra」 。（圖／翻攝 通視）

今年賽場上仍有個別機器人出現手臂卡頓或程序報錯等狀況，摔倒比例明顯下降。有趣的是，現場出現「首個」交警機器人負責執勤，增添不少科技生活感。針對機器人表現的進步，大會今年也特別增設最佳續航、最佳步態等獎項，藉此鼓勵技術細分化。

談及技術如何落地應用，大陸深圳市人工智能與機器研究院具身智能中心主任劉少山觀察，機器人在馬拉松賽道展現的長距離運行與複雜環境適應力，未來可以直接轉化到應急救援、老齡化照護或危險環境巡檢等核心場景。接下來，這類測試維度進一步拓寬，讓大陸國產機器人從實驗室的展示品，提早走向規模化的社會應用。

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