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雪隧「假日不塞車太罕見」一票駕駛驚：人跑去哪了？網曝2原因超瘋

▲▼雪隧單色情境燈。（圖／記者蔡玟君攝）

▲雪隧假日一路順暢超罕見。（示意圖／記者蔡玟君攝）

網搜小組／劉維榛報導

假日總是塞爆的雪隧，車流意外超順暢！一名女網友假日從宜蘭開車回桃園，竟完全沒塞車，從礁溪到桃園只花1小時15分鐘，讓她驚呼「大家都去哪兒了？」貼文引發共鳴，不少人也說這兩天雪隧超順。網友則分析，可能是白沙屯媽祖進香分散人潮，加上不少國小碰上期中考，才讓國五罕見出現順暢車流。

一名女網友在Threads訝異直呼，第一次在假日從宜蘭開車回程，竟然完全沒遇到塞車，從礁溪一路開到桃園只花了1小時15分鐘，與過往動輒塞爆的經驗形成強烈對比，讓她忍不住好奇直問「大家都去哪兒了？」

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文章曝光後，一票網友也碰上難得一見的順暢車流，並紛紛大讚「周五晚上6點，我從台北下班回宜蘭居然沒塞車，超驚喜」、「也從礁溪回桃園，有夠順，開不到一個半小時，有點嚇到」、「早知道我也去宜蘭」、「我也第一次假日在大武崙沒有塞車」、「從台中回宜蘭都沒塞車」、「開心到懷疑人生，第一次碰到雪隧假日這麼一路順暢」。

1小時15分礁溪飆回桃園！眾人點出全台瘋媽祖

也有網友推測，大人都去瘋媽祖、小孩要考試的可能性最大，「去宜蘭的最佳時間點：白沙屯媽祖進香」、「走大甲媽和白沙屯媽祖」、「基本上每周不是去北海岸就是去宜蘭的我們…今天塞在通霄」、「大人追媽祖，小孩準備期中考」、「這兩周很多國小期中考，我覺得有影響」。

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