台鐵公司化「調車事故不減反增」　運安會曝6年已76件

▲台鐵公司化後調車事故不降反升。（示意圖／台鐵公司提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵公司化後調車事故攀升且釀死傷，遭立委質疑台鐵公司化後沒有比較安全，國家運輸安全調查委員會今(20日)表示，台鐵調車事故偏高，運安會自2019年8月成立迄今，台鐵已有76件調車事故，其中造成出軌就有28件，人為因素佔最多。

運安會今赴立法院交通委員會業務報告，立委洪孟楷表示，今年是台鐵太魯閣號事故5周年，台鐵安全提高是各界努力方向，但卻看到台鐵公司化後調車事故件數又上升，且有傷亡，公司化後沒有比較安全，應該找出痛點並解決問題。

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根據統計，台鐵2020年調車事故有16件釀9傷、2021年調車事故15件釀1死1傷、2022年發生14起但無人傷亡、2023年16件調車事故但無人受傷，不過2024年台鐵公司化首年調車事故攀升至20件，造成1傷，2025年調車事故則有20件並造成1死，皆較公司化前不降反升。

▲立委洪孟楷。（圖／記者李姿慧攝）

運安會主委林信得坦言，台鐵調車事故確實偏高，運安會2019年8月成立迄今，台鐵有76件調車事故，前三大事故類型包括出軌有28件、擠岔26件、衝撞13件，七堵調車場件數最多，其次是花蓮機務段，調車事故以人為因素最多。

運安會也說明，運安會針對台鐵調車事故類型立案調查有5件，調查重點包括人為操作、工作分配和協調、SOP標準作業流程落實度，調車事故不同類型包括設備維護、人為問題等立案調查將會提出改善建議。今年3月也針對台鐵和仁站和七堵調車事件立案調查，朝人力運用、訓練及SOP落實度進行分析，最快9月將公布事實資料報告。