有內鬼！銀行員投資失利盜走客戶43萬　隔12年才曝光

▲「八大行庫」櫃檯變提款口，北市某王姓行員偷動帳戶A走客戶43萬6000元。（示意圖／Pexels）

記者黃宥寧／台北報導

新北1名王姓男子，自2014年間起任職於北投地區某大型商業銀行分行，負責辦理客戶存提款業務，熟悉帳戶操作流程與內部機制。孰料，他因投資虧損、經濟壓力沉重，竟利用職務之便，未經授權動用客戶帳戶資金，分次提領款項，合計盜走新台幣43萬6,000元。直到帳戶出現異常、客戶察覺後報警。士林地檢署偵結，依偽造文書等罪提起公訴。

據了解，王男並非一次犯案，而是多次操作帳戶資金。他於2014年4月30日先轉出約7萬5,000元，接著於5月5日再提領約7萬5,000元，之後又於同年10月30日分次提領，金額合計約13萬2,000元，各筆款項均透過ATM等設備轉出。

然而，王男為掩飾犯行，偽造存提款相關文件，使交易表面看似正常流程，並分次轉出資金，導致異常情形不易即時察覺。直到帳戶金流出現異常，張姓被害人查詢帳戶明細後，發現有未授權提領情形，隨即報警處理。

警方獲報後展開調查，調閱帳戶交易紀錄、提款時間點及相關文件，並比對印鑑卡資料與密碼變更紀錄，確認資金確實遭異常提領。王男到案後，於警詢及偵查中坦承犯行，其供述與客觀證據相符。

此外，雖有部分款項已返還銀行，但被害人表示從未授權相關提領行為，且損失尚未完全填補。

檢方認定，王男利用職務之便動用客戶帳戶資金，相關行為已觸犯多項罪名，包括刑法詐欺取財罪、刑法第339條之2第1項「以不正方法由自動付款設備取財罪」，以及行使偽造私文書罪；另因其身為銀行職員卻違背職務，亦涉犯銀行法第125條之2規定，依法提起公訴。