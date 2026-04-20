前國手重返職棒開球　直播台超狂伴手禮驚呆球迷：比門票貴

▲前棒球國手潘俊豪（左二）轉戰直播圈之後，再次踏上投手丘開球 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

你還記得18日台鋼雄鷹開球找來已經轉戰直播圈的前國手潘俊豪嗎？不只他的球速讓洪一中驚為天人，其實當天他們直播台準備的入場禮也讓進場的球迷嚇一跳，入場門票400元，拿到超過千元價值的禮品，讓球迷大呼，台鋼今天入場禮會不會太誇張，有人還說要叫直播台的老闆莊明憲：乾爹。

這場比賽除了潘俊豪登板開球成了焦點，場外另一個意外爆點，就是球迷手上那一大袋入場禮。根據現場球迷事後整理，這份限量贈品內容包括國寶茶1盒、沐浴油1瓶、牙膏1條、8G精油膏1個、菌絲體1盒，整袋攤開來看，難怪不少球迷第一反應就是，這份入場禮看起來比門票還貴。

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▲當天開球贈送的入場禮，意外掀球迷討論。（圖／記者吳奕靖翻攝）

有球迷把當天拿到的贈品分享到Threads後，立刻引來大批留言。有人一開口就說「比門票貴」，原PO也回「真的浮誇」，還有人直接猜測，這應該就是當天開球贊助商提供的，原PO則乾脆回了兩個字「乾爹」，把整串留言區氣氛直接炒熱。

不少球迷最有感的地方，是這份贈品不是隨便塞幾樣小東西，而是真的有內容。有網友就特別強調「都是正品……不是試用品……」，還有人直接估價，說如果上網買，大概值1200元左右。也難怪有人打開後直接嚇到，直呼這禮真的太誇張。

留言區裡也有人笑說，看到這袋內容物，差點以為自己不是去球場，而是跑去什麼生技展。原PO則搞笑回說「差點以為是」，這種反應雖然帶點玩笑，但也看得出來大家對這份贈品的份量確實很有感。

▲前棒球國手潘俊豪轉戰直播圈之後的球速，讓台鋼總教練洪一中也大感驚訝。（圖／記者吳奕靖翻攝）

除了驚訝，也有不少人是真心羨慕。有人說「超讚欸」、「真的賺到」、「好棒的入場禮」，還有人表示「本人拿到欸，只是沒想到這麼值錢」，從留言一路看下來，幾乎都是一面倒覺得這次真的有誠意。

不過這份好康也不是人人有份。當事人在留言裡補充，這次贈品限量1000份，因此也有網友哀號自己進場時沒拿到，忍不住問「是人人都有嗎？我進場沒有拿到說」，原PO則回應「只有1000份」。也有人馬上接話，說如果真的是人人都有，那也未免太佛。

只是一場開球，卻意外從開球來賓一路延燒到場邊贈品，讓球迷討論不停。從潘俊豪一球投到洪一中都鼓掌，到球迷進場後拿到超過票價價值的限量贈品，整場比賽都已經打完了，話題還在飛。只能說《三瘋957》老闆莊明憲，確實還是那個網友口中熟悉的作風，一出手就很難低調。

▲《三瘋957》老闆莊明憲在粉絲口中就是不低調、作風送禮非常瘋狂 。（圖／記者吳奕靖翻攝）