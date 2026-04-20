宛如末日！新疆才剛遭沙塵暴＋暴雨襲擊　中國氣象台發5預警

記者廖翊慈／綜合報導

中國多地再迎劇烈天氣，中央氣象台19日18時同步發布暴雨藍色、大霧黃色、強對流天氣藍色、沙塵暴藍色及大風黃色預警，強降雨、雷暴大風與沙塵影響範圍廣泛。新疆多地17至18日才剛迎來沙塵暴，不少當地居民直呼，白晝變黑夜，被黃沙淹沒的地方宛如末日，還有人指出遇上極端天氣，沙塵暴後還迎來暴雨。

▲新疆沙塵暴。（圖／翻攝自微博，上同）

據《環球網》報導，19日20時至20日20時，貴州中東部、湖南、廣西北部、重慶中南部及四川東北部等地將出現大雨至暴雨，其中貴州東部、湖南西部與南部、廣西北部局部地區雨量可達100至130毫米。部分地區伴隨短時強降雨，最大小時雨量20至50毫米，局部甚至超過60毫米，並可能出現雷暴大風或冰雹等強對流天氣。

同時，黃淮、西南地區東部及華南西部等地部分區域將出現8級以上雷暴大風或冰雹，其中山東西南部、河南東部、安徽北部等地局部風力可達10級以上，最大甚至超過11級。江南西部及華南北部等地還將出現短時強降雨，部分地區小時雨量超過50毫米。

此外，19日夜間至20日上午，黃海南部、東海西北部及江蘇、浙江部分地區將出現能見度不足1公里的大霧，局部地區甚至低於200公尺。受冷空氣影響，新疆、內蒙古、甘肅、陝西、山西及華北、東北部分地區將出現揚沙或浮塵天氣，內蒙古中東部及新疆南部局部地區有沙塵暴。

大風方面，19日20時至20日20時，新疆、西藏、青海、內蒙古及華北、東北多地將出現5至7級風，陣風達8至9級，局部地區可達10級以上；沿海海域亦有7至8級大風。20日至21日，上述部分地區仍將持續大風天氣。

▲▼新疆沙塵暴。（圖／翻攝自微博）

強冷空氣前鋒17日闖入北疆，由於前期異常高溫乾燥導致表層沙土極其疏鬆，這波冷空氣靠著不算突出的大風，就掀起了視覺效果非常震撼的漫天飛沙與高大沙牆。對於中央氣象台再度發布的沙塵暴預警，不少居民苦喊，「前幾天遇上沙塵暴洗澡洗了兩小時，還來啊。」