賴清德出訪前爆我史瓦帝尼大使貪汙　國安單位追查中方操作軌跡

▲賴清德出訪非洲前夕，有媒體爆出我史瓦帝尼大使貪汙一事，但國安單位隨即追查中方訊息操作的軌跡。（圖／翻攝PTT）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德本周將出訪非洲友邦史瓦帝尼，但在此之前，名為「Swaziland News」的媒體，報導指控我駐史瓦帝尼大使梁洪昇涉嫌貪污；而外交部隨即查證並駁斥，也揭露這家媒體原來是位於南非，並由中國資助、長期發表對台灣不利的錯假新聞的協力單位。對此，我國安官員調查後進一步發現，在台灣協助擴散的帳號也與中國相關；他表示，這證明了「鄭習會」後，中國所謂的對台「和平」與「友善」都是騙局。

根據調查，台灣時間4月16日上午7點56分，《Swaziland News》 刊登一篇報導，指控我駐史瓦帝尼大使梁洪昇貪汙。該文發出後，在不到4小時，立即被轉載至Mobile01，一小時內再由問題帳號「jijijigigigi」於PTT八卦版發文擴散。

國安官員追查發現，本篇發文的IP(178.94.222.196)是立陶宛公司 Lumina Broadband UAB 透過香港代理基礎設施供應商 HostingInside(AS9678)在台灣 HiNet 節點架設的商業代理出口，雖偽裝成台灣本地IP，但實際上是境外可租用的代理服務節點，常被用於偽造在地身分進行認知戰、詐騙或大規模自動化操作。

此外，PTT帳號「jijijigigigi」過去也發表大量與中國敘事角度相同的認知訊息貼文，諸如「共軍演習期間股鼓吹北部居民逃難」、「打仗後備軍人只能當砲灰」、「放棄國籍人數暴增近3倍」，同時發現該帳號一度大量攻擊「柯文哲政治獻金案」，從行為模式觀察，明顯是藉由發起爭議話題，煽動台灣內部政治對立。

對此，外交部已對外呼籲，過去多年，每次只要有元首出訪，就會出現類似操作，請國人務必提高警覺，切勿輕信或轉傳此類攻擊國家外交關係、傷害第一線外交人員的錯假訊息。同時外交部也檢具相關假訊息跡證向檢警報案，全力捍衛外交部及第一線同仁清譽，更盼各界共同守護我國對外關係與國家利益。

▼賴清德出訪非洲前夕，有媒體爆出我史瓦帝尼大使貪汙一事，但國安單位隨即追查中方訊息操作的軌跡。（圖／翻攝PTT）

