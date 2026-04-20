iPhone 18 Pro傳將主打酒紅色　四大配色亮點一次看

▲iPhone18 Pro 傳將推出圖中四款配色。（圖／記X@Majinbu Official）



記者吳立言／綜合報導

蘋果下一代 iPhone 18 Pro 配色再度傳出新消息。最新爆料顯示，蘋果可能調整 Pro 系列主打色策略，導入更具成熟質感的新配色，試圖在高階市場維持話題與辨識度。

根據知名爆料者 Majinbu 指出，iPhone 18 Pro 系列此次將推出 4 款新色，分別為「黑色」、「銀色」、「酒紅色」與「藍色」。相關色板圖已在網路流傳，顯示新機在材質與色彩呈現上延續霧面金屬質感，同時強化視覺層次。

將主打酒紅色 風格轉向成熟路線

在此次曝光配色中，「酒紅色」被視為最具代表性的主打色。整體色調偏向深紅、接近紅酒風格，相較過去較鮮豔的設計，呈現更沉穩、成熟的視覺效果，外界解讀蘋果可能鎖定高階用戶族群審美。

經典與新色同步推出 維持產品線平衡

除了主打色外，「黑色」與「銀色」仍屬經典選項，延續 Pro 系列一貫的穩重設計，提供偏好低調風格的使用者選擇；而「藍色」則作為變化款，兼顧科技感與年輕族群喜好，使整體配色在保守與創新之間取得平衡。

最終版本仍待確認

不過，目前相關資訊仍處於爆料階段，實際上市配色與細節仍可能有所變動。隨著蘋果新品發表時間逐漸接近，最終設計與主打策略仍需等待官方正式公布。