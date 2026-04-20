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大陸 大陸焦點 特派現場

影／機器人也愛看熱鬧？　小鼻嘎「仆街」 路過選手吃瓜看戲

記者任以芳／綜合報導

北京亦庄昨9日舉辦的人形機器人半程馬拉松，相較去年進步很多，不過依然出現許多有趣現場。一台暱稱為「小鼻嘎」的參賽機器人，在比賽途中疑似電力不足或程式當機，在賽道上「累趴」罷工，路過的人型機器人停下腳布觀看，甚至還拍手鼓掌，像極了看熱鬧的人類，逗笑現場觀眾。

綜合陸報導，北京亦庄昨天19日舉行「2026人形機器人半程馬拉松比賽」，參賽選手都是人形機器人。其中最搶眼的機器人暱稱「小鼻嘎」，身高75公分，頭頂天線、手拿奶瓶外形酷似小寶寶，跑步姿勢超級萌。

▲▼ 小鼻嘎機器人跌倒，旁邊「大哥」機器人看熱鬧兼鼓掌 。（圖／翻攝 央視）

▲▼ 小鼻嘎機器人跌倒，旁邊「大哥」機器人看熱鬧兼鼓掌 。（圖／翻攝 央視）

▲ 暱稱「小鼻嘎」機器人疑似動能不足或硬體出包 。（圖／翻攝 央視）

比賽進行到一半，這台「哺乳期選手」出現罷工現場，不確定是硬體出包或動能不足，竟然當場「仆街」，工作人員立刻上前「急救」。

此時，後方另一台機器人緩慢跑過來，突然停住，原地踏步觀看「小鼻嘎」被急救，當場做出鼓掌動作，像是鼓勵又好像是看熱鬧的「吃瓜群眾」。

▲▼ 小鼻嘎機器人跌倒，旁邊「大哥」機器人看熱鬧兼鼓掌 。（圖／翻攝 央視）

▲ 小鼻嘎機器人跌倒，旁邊「大哥」機器人看熱鬧兼鼓掌 。（圖／翻攝 央視）

接著，看熱鬧人型機器人轉身環顧四周，差點重心不穩往後仰，一個完美MOVE後繼續跑。整個過程被賽道旁的觀眾募集，發出陣陣爆笑。

北京經濟技術開發區（北京亦莊）是大陸發展人形機器人產業重點區域，聚集多家大陸龍頭研發機構與製造商，專攻人形機器人（Humanoid Robot），不只單純模仿人類外觀與運動模式，近年來各大廠紛紛投入開發，讓AI機器人有生活化功能，比如導覽、醫療看護、家務、災區救援任務等。

本次半程馬拉松長度約21公里。對機器人而言，不只測試結構穩定度，也是考驗高頻率運動下，電池如何維持效能的挑戰。

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